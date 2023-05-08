國民黨轟民進黨仇恨中國　「求戰、暴力」陰影危害區域和平

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨主席、副總統賴清德表示，民進黨的價值是「愛、和平與非暴力」。國民黨今（8）日痛批，民進黨對內煽動台灣對中國無理「仇恨」，把交流對話促進和平者說成是「綏靖、投降」，處處升高衝突對立「求戰」、為台灣全民皆兵鋪路「很暴力」，民進黨若不放棄錯誤的「台獨」主張，堅持要做「麻煩製造者2.0」，「恨、求戰、很暴力」的陰影將在台灣的上空縈繞不去，更嚴重危害區域和平。

國民黨發言人林家興質疑，過去7年來，民進黨持續阻礙兩岸和平理性交流，疫情期間，民進黨為了護航高端，寧可不買足夠的BNT，讓台灣陷入疫苗不夠的風險中，視人命如草芥，民進黨對人民哪有愛，且民進黨把追求和平說成卑躬屈膝，為了政治與選舉利益寧願製造衝突，堅持不放棄「台獨黨綱」，恐讓區域緊張風險升溫，民進黨哪裡支持和平。

林家興說，民進黨過去試圖修全動法讓孩子上戰場，現在以「平戰轉換」的名義疑似要讓警察變成「第二陸軍」，還要官警上街頭召募青年加入義警民防，是否有先充分向民眾說明釋疑，民進黨哪裡支持非暴力。

林家興抨擊，國防部長邱國正在立法院答詢時，就表示兩岸嚴峻情勢2年前若是B級，現在已經升到「B+」，可見連民進黨都認為自己執政下兩岸緊張情勢持續上升，再加上從全動法修法、意圖讓警察接受軍事訓練、再到發函油水電等關鍵基礎設施單位，擬定特種防護團實施計畫等，積極備戰卻又不放棄挑釁，在行動上渲染戰爭恐懼的，正是民進黨政府自己。

林家興指出，政府的第一要務是保障人民的生命財產安全，然而在疫情中卻看到民進黨政府是「政治優先於防疫」，為政治利益考量而擋民間自購疫苗，並未把人民的健康放在首位，從近期民進黨政府的作為也可看出，民進黨優先思考的不是如何避戰降溫保護人民，而是讓全民陷入衝突對立升高的戰爭風險中。

最後，林家興強調，國民黨朱立倫主席主張穩健的「2D戰略」，加強國防（Defense）與交流對話（Dialogue）並重，用對話取代對抗、用交流取代交惡，才是受到民眾歡迎及國際友人肯定的可行策略，呼籲賴清德不要再創造新名詞或抄襲國民黨論述，應公開宣示放棄「務實台獨」、「台獨黨綱」等錯誤路線，別再當「麻煩製造者」製造對立與衝突，才真正有助台灣及區域的「愛與和平」。