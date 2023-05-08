張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了

▲星宇董事長張國煒親自前往成田機場向乘客致歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）



記者張方瑀／綜合報導

星宇航空6日因調度問題發生航班延誤事件，多達302名旅客只能夜宿東京成田機場，而董事長張國煒親自飛往現場致歉，並親自駕機返台。此事件也在日本推特引發熱烈討論，網友對於張國煒出面道歉感到不可思議，直呼「真的太有誠意」、「好感度飆升」、「被圈粉了！」

日本媒體 sky-budget以「星宇航空會長因成田機場惡劣天氣導致乘客滯留，緊急搭乘廉價航空來日親自致歉」為題進行報導，結果引發日本網友熱烈討論，「搭乘其他家航空緊急來日本，再自己駕機回去的會長，太有誠意了」、「好感度大大提升」、「星宇太強了吧！」

還有日網友說，「日本航空公司的高層會這麼關心乘客嗎？」、「我真的被星宇圈粉了」、「會長親自去道歉很了不起，但這也是新公司為了建立信用吧」、「會長太厲害了」、「星宇服務品質很好呢！」

事實上，不只星宇航空JX800航班受影響，最新影片顯示，6日當天多個航空公司的多架班機都因為成田機場怪風無法降落，必須重飛或甚至改降名古屋，後續航班同樣連帶受到影響。

不過，星宇引發爭議的並非「天氣因素」影響航班，而是併機決策失誤才會讓乘客滯留機場，而交通部民航局7日表示，8日要會面星宇航空高層主管，包含飛行作業過程、機長處置是否妥適，都要一一說明、釐清。對於消費者權益的處置，也會要求星宇航空立刻檢討並改善。