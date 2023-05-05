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國際護師節前夕表揚竹市222位護理人員　感謝白衣天使

▲新竹市護理師護士公會今舉辦「護師節暨優良護理人員表揚大會」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市護理師護士公會今舉辦「護師節暨優良護理人員表揚大會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

5月12日為國際護理師節，新竹市護理師護士公會今(5)日舉辦「護師節暨優良護理人員表揚大會」，表揚102位服務年資滿20年資深護理師、60位優良護理師、20位在職進修成績優異及40位學術文章發表獲獎護理師，共計222位，並邀請市長高虹安頒獎。高虹安感謝護理師們的熱忱奉獻，同時也代表市民及市府團隊向白衣天使致敬，並預祝護師節快樂。

高虹安表示，新竹市共3,949位護理人員投入護理醫療相關工作，護理師是一份需要愛心及耐心的職業，感謝護理人員在疫情期間堅守防疫最前線，以最專業的態度守護市民健康，也希望護理人員在守護市民的同時也能照顧好自己，與市府攜手共創友善、溫暖的醫療環境。

新竹市護理師護士公會理事長李芳珊指出，今年國際護師節主題為「有護理師，才有未來」，面對全球公共衛生的挑戰及日益增加的照護需求，護理人員是不容被忽視的專業人員，也是促進全民健康的無價之寶，更應要受到保護、尊重和重視。

今年榮獲資深護理人員獎的安慎診所護理長連亭伃護理師，曾服務於林口長庚燒燙傷加護病房8年，後於血液透析室服務迄今15年，2022年疫情期間不辭辛勞的配合院所接任血液透析專責機構，協助規劃動線、確診腎友聯繫、床位安排與透析後關懷，貢獻非凡，受眾良多。

南門醫院急診室的楊嘉玲護理長亦榮獲資深護理人員獎，她說，每天面對形形色色的病患，人心和病情都複雜，秉持初衷、視病猶親的專業素養，「雖然許多負面情緒會到來，但有更多溫馨和感動，療癒著默默付出的我們」。

新竹市衛生局團隊謝明芳服務年資亦滿20年，獲頒資深護理人員，疫情3年來堅守防疫工作，負責疫調、關懷確診者，承擔起防疫重中之重，不是深夜才下班，就是直接睡在疫調中心。她說，這些年最不捨的就是無法回家陪伴孩子，好在孩子很懂事，能夠理解媽媽工作，更以媽媽工作為榮，讓她很是欣慰。

新竹臺大分院新竹醫院急診室的黃珮庭護理長榮獲優良護理人員獎，負責醫院急診防疫站的設置規劃與運作，在面對疫情重症化、大量來診的照護高壓下，她仍堅守當責精神，帶領團隊挺身而出，守護新竹地區民眾的健康。在護師節感恩時刻，她也感念急診團隊的無私付出與民眾對醫護人員的支持，未來會持續堅守岡位為團隊、為民眾服務。

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