竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

▲新竹市長高虹安與長輩合影留念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為照顧更多長輩，新竹市長高虹安宣布放寬全口活動假牙補助條件，服務對象擴大為112年1月1日前設籍本市65歲以上長者及55歲以上原住民，今年預計再增300位長者受惠。今（18）日於南門醫院舉辦全口活動假牙擴大補助點亮儀式，高虹安也親自致贈假牙開運禮包給現場長輩，盼讓長輩擁有一口好牙、健康呷百二，也歡迎符合資格的長輩們攜帶身分證、印章及最新戶籍資料至衛生局免費申請，每位最高補助6萬元，為全國補助最高的縣市。

高虹安表示，新竹市65歲以上長輩比例佔全市人口13.5%，長輩最常遇到健康問題，就是牙科疾病與缺牙，造成進食困難，進而影響營養攝取，也因缺牙影響外觀，使長輩減少走出家門意願。市府與牙醫師公會一起努力，自104年起推動長者全口活動假牙補助，也感謝議會支持，全方位照顧長輩健康。

高虹安宣布，今（112）年起放寬全口活動假牙補助資格，過去為108年1月1日前設籍本市長輩才享有優惠，現在放寬補助條件為112年1月1日前設籍本市長輩（符合新竹市安老津貼給付之資產及居住條件）及55歲以上原住民（符合國民年金條件）裝置全口活動假牙，每位補助最高6萬元。

高虹安感謝新竹市牙醫師公會全力相挺，並提供牙醫師人力，讓市府能夠順利推動全口活動假牙補助，市府未來也將持續擴大長者福利，維持發放安老津貼及重陽敬老金、延續老花眼鏡和拐杖輔具補助，並升級敬老愛心卡適用範圍，未來將可使用於農會直銷站、國道客運及部分藥局等，現已著手規劃中。

衛生局局長陳厚全表示，為全方位照顧長輩，市府在議會支持下，自104年起推動高齡友善固齒整合照護計畫，並邀請新竹市牙醫師公會專業團隊共同研議，推動長者全口活動假牙補助，從裝戴假牙、提供1年內品質保固及免費調整與修改的照護，截至目前已有2,885名長輩受惠。

衛生局指出，現場贈送假牙開運禮包內容物有清潔錠、浸泡盒、清潔刷及餐具組，方便爺奶隨身攜帶、保持口腔健康，符合資格對象於今年12月31日前來衛生局申請裝置活動假牙，皆可獲開運禮包，限量300份、送完為止。

另，市府亦持續提供65歲以上之長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢，符合資格者可攜帶身分證至三區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至本市41家「高齡友善固齒整合照護診所」（https://reurl.cc/n7V3Od），免付掛號費及部分負擔做口腔檢查。民眾若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線 03-5355515或撥打1999服務專線。