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緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

▲高虹安與教練陳定杰號召市民踴躍捐血，教練現場捲袖捐血。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安與教練陳定杰號召市民踴躍捐血，教練現場捲袖捐血。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應全臺血庫告急，六角國際事業股份有限公司、新竹捐血中心及遠東巨城購物中心攜手合辦「六角捐血大使就是您」活動，也邀請光復高中籃球隊共同響應。新竹市長高虹安今（10）日親自出席並擔任捐血大使，號召大家一同挽袖捐血、做公益，緩解全國血荒。

高虹安表示，新竹血庫鬧血荒，目前庫存量嚴重不足，尤其以O型與A型嚴重不足，只剩1天庫存無法供應醫院救助病患，呼籲民眾加入捐血行列。她指出，今日捐血，除了可以幫助需要的人之外，還可以獲得珍奶跟布丁蛋糕，為自己補充體力，真是一舉兩得。此外，也感謝六角國際事業股份有限公司及遠東巨城購物中心的熱心支持與贊助，同時號召市民踴躍捐血，緩解血庫告急事件。

六角國際事業董事長王耀輝表示，六角國際集團除了致力發展餐飲事業之外，更積極投入公益，與新竹捐血中心合作，在各地辦理捐血活動，今年已邁入第四年，今（10）日在新竹巨城百貨創藝大樓舉辦捐血活動，特邀高虹安市長擔任捐血大使，也邀請光復高中籃球隊，期望藉由高市長的高人氣，呼籲民眾捐血做公益，也讓新竹成為名符其實的熱血城市。

新竹捐血中心表示，捐血活動辦理時間為今（10）日11：00-17：00，現場六角集團特地加碼提供限量供應熱銷商品「太極珍奶」與「春上布丁小蛋糕」給完成捐血者，期望這一份甜蜜的感謝禮，能拋磚引玉，喚起更多民眾捐血救人。

衛生局表示，近期天氣不穩定，下雨天影響民眾出門捐血意願，加上早晚溫差大，不少人感冒，甚至心血管疾病復發者也變多，用血量增加，期盼身體健康、沒有感冒或COVID-19確診的民眾都能踴躍挽袖。另，曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天，再進行捐血。

新竹捐血中心補充，只要民眾符合捐血者健康標準，可捐血中心查詢詢捐血地點，幫助需血療疾的病人。捐血者健康標準及捐血地點請上官網查詢https://www.blood.org.tw/

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