竹市口腔健康週　孕婦及5歲以下孩童看牙醫免掛號費

▲高虹安親赴市立馬偕兒童醫院。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為響應世界口腔健康日，新竹市政府將於兒童口腔健康週，辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要於4月1日至15日，持健保卡至竹市轄內約31家指定牙醫院所，可享免掛號費（須付健保部分負擔費用）。新竹市長高虹安表示，除推動免掛號費活動，市府額外再加碼贈送600份「動物造型兒童牙線」給參與活動民眾，數量有限送完為止，歡迎民眾提早預約，相關資訊至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/XLj0vE）。

為響應320世界口腔健康日，今(20)日高虹安親赴市立馬偕兒童醫院與小朋友互動並一起探索怪獸牙醫家，透過活動介紹認識牙醫照相機X光，體驗蛀牙菌害怕的秘密武器牙科工具。此外，高虹安市長更化身說故事姊姊，向孩童講述「怪獸牙醫診所」故事書，現場小朋友反應相當熱絡，驚呼聲不斷，紛紛表示「看牙醫好像沒這麼可怕」。

「寶貝牙齒，從小開始」高虹安表示，市府重視兒童口腔健康，每年挹注經費攜手牙醫師公會共同辦理幼兒園校園巡迴口腔檢查，約有超過1萬多名學童受惠。此外，市府將於4月1日至15日辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要持健保卡至竹市轄內約31家指定牙醫院所，可享免掛號費，呼籲家長與孩子一起來檢查口腔、保健牙齒，養成定期看牙醫的好習慣。

高虹安也分享年幼時看牙醫的親身經歷。她說，自己小時候最害怕的就是看牙醫，但後來長大之後領悟到，不早點治療的話牙齒只會更痛、更嚴重。因此今天特別來向小朋友宣導，只要有一點點不舒服，就要趕快來跟牙醫哥哥姐姐們報到，才能及時醫治牙齒狀況，平時就要養成定期看牙醫及正確刷牙的好習慣，才能擁有一口健康的好牙齒 。

牙醫師公會理事長藍鴻文提到，校園口腔檢查結果約有32%~35%的齲齒學童，此外，70%以上幼兒的致齲菌來自母親，女性懷孕期間口腔環境及體內賀爾蒙改變容易產生齲齒及牙周炎，健保署特別針對懷孕期間提供每90天可執行1次專業牙結石清除及口腔保健諮詢，讓嬰幼兒的口腔保健向前延伸至懷孕時期。

馬偕兒童醫院院長楊俊仁表示，馬偕兒童牙科除了為兒童精心營造溫馨看牙醫環境，也專為身心障礙行動不便的兒童打造專屬診療室，從診療開始到X光檢查，上診療台後不須再移位，貼心守護行動不便的兒童，營造友善醫療環境。

衛生局長陳厚全提醒家長，自今年2月1日起至特約醫療院所進行兒童牙齒塗氟補助，攜帶健保卡外，還須攜帶兒童健康手冊；臼齒窩溝封填補助自111年9月1日起，由原本6歲至未滿9歲也放寬至6歲至未滿12歲。依據衛生福利部最新資料顯示，111年本市0至未滿6歲牙齒塗氟利用率為84.6%，高於全國平均70.06%；6至未滿12歲窩溝封填本市共有4,680人數使用補助，民眾可多善用政府提供的口腔保健政策服務。

衛生局溫馨提醒「寶貝牙齒，防齲練五功」，一、每半年1次定期看牙醫；二、正確潔牙；三、均衡飲食少甜食；四、使用氟化物，定期塗氟及使用1000ppm以上牙膏刷牙；五、第一大臼齒窩溝封填。及早養成孩童正確、有效的口腔健康習慣與行為，為日後的健康及生活品質奠下基礎。