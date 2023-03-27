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新竹市副市長蔡麗清化身洗手大使　前進校園宣導正確洗手

▲新竹市副市長蔡麗清特別來到新竹市立載熙國小幼兒園。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長蔡麗清特別來到新竹市立載熙國小幼兒園。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近3年因新冠疫情影響，全民皆養成戴口罩勤洗手的習慣，但隨著疫情解封之餘，腸病毒也正蠢蠢欲動。新竹市長高虹安表示，守護學童和幼兒健康一直是市府團隊所積極努力的目標，因此在兒童節前夕呼籲市民朋友一起重視孩子們健康。

今(27)日新竹市副市長蔡麗清特別來到新竹市立載熙國小幼兒園，除了與小朋友一起互動、宣導正確的洗手方式外，更透過遊戲互動方式，和孩子們一起開箱校園中最常用到漂白水清消的物品，讓師生們能開心記、輕鬆學，共同守護孩童健康。

蔡麗清說，很開心今日可以參與幼兒園孩子們的衛生教育日常，不論是漂白水的清消開箱、泡製漂白水、或是洗手、還有以唱跳的方式讓孩子們在生活中快樂學習，這都是教育與宣導的重要行動，透過輕鬆快樂的學習，讓小朋友可以在潛移默化中養成衛生的好習慣，也能保護自身的健康。

蔡麗清表示，今年國內已出現多個腸病毒重症個案，讓市府團隊不敢掉以輕心，除了持續掌握相關疫情變化外，為遏止疫情擴散及降低腸病毒流行之風險，衛生局也積極查核校園各項洗手設備，同時協請教育處、社會處持續督導、稽查轄內教托育機構、親子館等場所，維護洗手設備及落實幼童健康管理，以達到有效遏止腸病毒的傳播，守護學童健康。

衛生局局長陳厚全表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防方法，若幼童經醫師診斷感染腸病毒時，除依醫師指示治療外，最好讓病童在家休息至少一星期，或直至無發燒現象，儘量不要參加任何活動，以避免傳染他人，更要注意病人是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，若是幼童一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐，或者是呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送到大醫院治療，以遠離腸病毒重症的威脅。

衛生局提醒，家中有嬰幼兒（尤其是三歲以下）的家長，須注意自身及其他較大孩童的衛生，尤其自外面回家時，在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必更衣、洗手，如非必要，也請儘量避免攜帶嬰幼童出入公共場所，以減少嬰幼兒感染腸病毒的機會。

衛生局表示，學齡前嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，請教托育機構持續落實病例通報，發生疑似群聚感染時，應依據新竹市停班停課規定辦理，一週內(含假日)同一班級有二名以上(含二名)學童，經醫師臨床診斷為泡疹性咽峽炎、手足口病或腸病毒感染，該班級停課至少七天。民眾如有腸病毒相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)，或撥打新竹市衛生局防疫專線5355130或疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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