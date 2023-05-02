台南分署法拍入帳2933萬5千　永康電梯公寓642萬元拍定

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，2日上午10時起，在台南分署登場，不動產及動產總計拍出電梯公寓1戶、大樓5戶及持分平房1戶、三陽休旅車、福特小貨車等汽車、面板相關專利權及台南地檢署囑託拍賣泰達幣31355顆等，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。

本日聯合拍賣會拍賣最受矚目的不動產是1戶位於台南市永康區電梯公寓1戶，位於4樓，本次為第2次拍賣程序，拍賣底價為640萬元，經行政執行官開標後，共2位民眾投標，以642萬元高於底價最高價得標。

動產部分，最吸晴的拍賣標的為台南地檢署囑託拍賣泰達幣31355顆，在拍賣官宣讀完相關拍賣條件，宣布開始喊價後，吸引4位應買人競相加價，最終以99萬3000元拍出。

此外，為將廉潔誠信等觀念向下扎根，於2日下午2時邀請鄰近忠義國小及進學國小師生參訪台南分署，由執行人員以淺顯易懂的解說方式，向學童介紹執行分署的成立目的及動產、不動產拍賣的拍賣流程，並利用「拍寶養誠記」之單元故事共讀共學，讓學童學習行政執行相關知識與建立廉潔觀念，活動結束前，安排學童參觀不動產拍賣開標作業，以加深印象，學童們均滿載而歸。

另外2日有邀請義務人前來現場設攤零售優質的水果茶、優格、果醬、魯味及海鮮水產等，價格實惠，讓來參加法拍會的民眾有多一樣選擇，均有不錯的銷售成果。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。