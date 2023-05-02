　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南分署法拍入帳2933萬5千　永康電梯公寓642萬元拍定

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，2日上午10時起，在台南分署登場，不動產及動產總計拍出電梯公寓1戶、大樓5戶及持分平房1戶、三陽休旅車、福特小貨車等汽車、面板相關專利權及台南地檢署囑託拍賣泰達幣31355顆等，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本日聯合拍賣會拍賣最受矚目的不動產是1戶位於台南市永康區電梯公寓1戶，位於4樓，本次為第2次拍賣程序，拍賣底價為640萬元，經行政執行官開標後，共2位民眾投標，以642萬元高於底價最高價得標。

動產部分，最吸晴的拍賣標的為台南地檢署囑託拍賣泰達幣31355顆，在拍賣官宣讀完相關拍賣條件，宣布開始喊價後，吸引4位應買人競相加價，最終以99萬3000元拍出。

此外，為將廉潔誠信等觀念向下扎根，於2日下午2時邀請鄰近忠義國小及進學國小師生參訪台南分署，由執行人員以淺顯易懂的解說方式，向學童介紹執行分署的成立目的及動產、不動產拍賣的拍賣流程，並利用「拍寶養誠記」之單元故事共讀共學，讓學童學習行政執行相關知識與建立廉潔觀念，活動結束前，安排學童參觀不動產拍賣開標作業，以加深印象，學童們均滿載而歸。

▲法務部行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍賣價金為新台幣2933萬5000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外2日有邀請義務人前來現場設攤零售優質的水果茶、優格、果醬、魯味及海鮮水產等，價格實惠，讓來參加法拍會的民眾有多一樣選擇，均有不錯的銷售成果。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
爆乳妹超市偷食物被捕！　竟是IG網美
快訊／余謙退場掩面哭泣！　失6分寫本季最慘　
快訊／郭台銘致詞手稿曝光　向韓國瑜道歉
13人吃海鮮「噴4萬1」　米其林餐廳說話了
獨／補教女師遭毒男撞死！　妹妹淚發聲
張國煒重臣辭星宇法人董事　曝「為上市櫃做準備」
募到400萬！交換生誤食老鼠藥　「醫療專機抵台」畫面曝光
女師已婚未生子「熱心載童上課」　竟遭毒男撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

台南分署法拍入帳2933萬5千　永康電梯公寓642萬元拍定

蔡培慧、四河局會勘　將修建有竹山地方記憶的防汛工程

妙齡女新手上路「汽車熄火發不動」　警一看發現她少做這件事

台南市公立及非營利幼兒園入園　第2次登記到3日快來報名！

溫馨5月守護女性健康　雲林贈送禮券邀縣民免費篩檢

百年社寮國小操場跑道重建　 為保留所有老樹和回憶變更設計

北港朝天宮虎爺會　贈雲林消防局2部消防警備車

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

四心級醫療服務　嘉義慈濟拓展洗腎、復健、內視鏡、日照中心

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

台南分署法拍入帳2933萬5千　永康電梯公寓642萬元拍定

蔡培慧、四河局會勘　將修建有竹山地方記憶的防汛工程

妙齡女新手上路「汽車熄火發不動」　警一看發現她少做這件事

台南市公立及非營利幼兒園入園　第2次登記到3日快來報名！

溫馨5月守護女性健康　雲林贈送禮券邀縣民免費篩檢

百年社寮國小操場跑道重建　 為保留所有老樹和回憶變更設計

北港朝天宮虎爺會　贈雲林消防局2部消防警備車

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

四心級醫療服務　嘉義慈濟拓展洗腎、復健、內視鏡、日照中心

坐雲霄飛車…他2mins高速噴嘔！「吐物飛雨」猛下　結束突趴地不起

曾爆反對婚事！田中千繪爸爸相隔9年來台　全為見「他」：終於圓夢了

空服員機師拒出席感恩晚會！王必勝坦言「他們受委屈」遺憾不能過來

不斷更新／蘇智傑開轟追平彭政閔花蓮紀錄　林安可雙響砲

余謙1.2局失6分寫本季最慘　退場掩面而泣

「振總最在乎我的守備」　楊晉豪頂替林立攻守俱佳

郭台銘致詞手稿曝光　向韓國瑜道歉並希望獲支持

桃園立委第5選區藍營3人角逐　市黨部將以民調決定提名人選

中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

13人沙鹿吃海鮮結帳4萬1！網驚「盤到有剩」　米其林餐廳說話了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

嘉義男童追大甲媽騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

嬰癲癇又高燒　父堅持送台大

台南做工行善助弱齊響應

入營慰問品「役男卡」不實用

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手救助　

「種電」致台南虱目魚產量銳減成空塭

桃園清潔隊員招考　5／1-5／5受理報名

訂選合法旅館民宿　出外旅遊不掃興

黃偉哲關心身障勞工就業

女踩嘔吐物斷腿控：醫院反悔不賠10萬

東縣教育處長蔡美瑤布達履新

三和國小80周年校慶　世代傳承心連心

不停讓行人全國大執法　斗六警首日開出53張紅單

嘉市5/1「路口不停讓行人」大執法

更多熱門

相關新聞

台南市公立及非營利幼兒園入園第2次登記

台南市公立及非營利幼兒園入園第2次登記

台南市112學年度公立及非營利幼兒園新生入園電腦抽籤在4月28日辦理完成，今年推出多項利多措施，市區園所第1次登記已滿額，下營區、官田區、善化區等區域內的園所也大部分滿額並登記備取。

台南安平再生水增供1萬噸達標

台南安平再生水增供1萬噸達標

台南新營活動中心等6年還未完工

台南新營活動中心等6年還未完工

酒後打D檔硬拗「在睡覺沒酒駕」　拒酒測挨罰18萬

酒後打D檔硬拗「在睡覺沒酒駕」　拒酒測挨罰18萬

即／歸仁回收廠火警！黑煙竄天

即／歸仁回收廠火警！黑煙竄天

關鍵字：

台南分署法拍入帳永康電梯公寓

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

79歲「首席歌后」楊小萍突傳離世！　知情人證實：已去天上修行

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面