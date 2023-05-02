台南新營活動中心等6年還未完工　藍軍：民政問題多多！

▲台南新營活動中心等6年還未完工，台南市議會國民黨團批市民欲哭無淚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南縣市合併12年，新營聯合活動中心何在？市議會國民黨團2日在民政局工作報告中指出，新營活動中心從賴清德市長時代蓋到現在還未完工，等了6年，里民問甚麼時候會完工？

國民黨團質問基層建設經費和鄰長事務費20年不變，里鄰長過世慰問金只有1萬5千元過低，台南市府可將這些經費投保分散風險，既可降低市府花費又可幫家屬增加慰問金額。

王家貞說，一杯青茶從10元漲到35元，基本工資要調漲，軍公教薪資要調漲，基層里長拚死拚活，為里民做相關活動20多年，建設經費都是13萬，這筆活動相關經費是辦活動鼓勵里民融入里內，任何活動需跟市府請款，餐點費都從80元增加到100元，通膨時代基層建設經費應調整。

蔡淑惠說，民政局推動到校為學生辦理身分證，立意良好，但別忘了教導孩子身分證明的重要性，不要被人利用，舊門牌換新門牌，門牌整編很重要，否則外人找不到，殯儀館矮樹籬髒亂，她反應，處理方式卻全部移除，維持環境清潔應該沒那麼難。

蔡育輝說，區長如同地方土地公，柳營區3年換3位區長，區政穩定性何在？區長應該用心推動政務而不是去交際應酬，另一個讓里民欲哭無淚，里民目屎吞腹內的問題就是，合併12年新營區的聯合活動中心在哪裡？從賴清德市長時代，2層樓總面積515坪的活動中心，先是地目有問題，後來經費又無以為繼，新營活動中心究竟何時可以完工？

林燕祝則提到，永康區網寮里目前里內約8500人，轄內無活動中心可使用，現於永二段240、241地號地主已簽訂協議將土地捐出供設置活動中心使用，請市府盡快協助回捐手續辦理完成並編列設計規劃費後逐年編列預算，她樂見未來有更多的地主可以響應這樣的義舉善行，讓台南建設發展可以更加的順暢。

曾培雅說，她的競選政見是每里一個活動中心，目前文聖里規劃中和成大里價議協購中，活動中心就像個公園，每個里民都希望自己的里有活動中心，希望很快也能看到崇學聯合活動中心的規劃案，不要說沒經費。

方一峰說，台南市全市有9655鄰，每位鄰長每月有2千元的事務費，面對通膨，其他縣市鄰長事務費都增加2千元，台南市若財源有限，至少也要加1千元，另外，鄰長跨區參訪活動規定要鄰長本人親自參與，有些鄰長因健康因素無法出席，應容許家人陪同或由家屬代理。

蔡宗豪指出，台南市為體恤里鄰長服務期間辛勞，在其過世家屬可請領里長1萬5，鄰長1萬元的遺族慰問金，根據統計從2022年6月到2023年3月，市府在這10個月共發放120萬元，市府若能將這筆經費投保，分散風險，一來可以幫市府省錢，而且也可以讓遺族慰問金額提高，實質幫里鄰長的家屬們。





盧崑福說，選區合併說是為了民眾好以減少人事及事務費，里鄰合併議員選區擴大，區跟區的合併卻至今都沒動，合併後減少很多鄰長應該比照其他五都，老人健保升格直轄市，等了12年才等到老人健保全免，民進黨不要只會選舉不會治國。

林美燕說，郡南里新的活動中心殘障坡道只有1米，新的活動中心怎會如此規劃，台階第1個50公分無法跨上去，停車場也是50公分，夜間照明若不足通行安全讓人擔心，市府應實際想方設法改善。

尤榮智說，溪北地區新營鹽水柳營區，有福祿壽3處殯儀館，容納仍不敷使用，新營已編7億元預算擴建，柳營殯儀館目前提供柳營、六甲、下營、官田、麻豆、大內和善化區的往生者使用，目前也是1位難求，柳營納骨塔旁有停車場空地適合擴建，請民政局列入考量。