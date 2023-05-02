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台南安平再生水增供1萬噸達標　黃偉哲：再生水日供近5萬

▲台南市長黃偉哲視察再生水廠，再生水日供近5萬噸。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲視察再生水廠，再生水日供近5萬噸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為建構循環利用生活環境，邁向淨零碳排宜居城市，台南市長黃偉哲積極擘劃水再生願景，超前部署以污水再生永續利用概念，辦理再生水工程，中央與地方戮力合作，於2023年4月底由原每日1萬噸增供至每日2萬噸再生水，期能有效緩解台南旱象。

黃偉哲市長表示，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，為穩,定供水需求，政府做了很多措施，水資源再利用就是其中之一，目前曾文、烏山頭及南化3大水庫蓄水量近1億噸，因應水情嚴峻，市府正進一步加強各項措施，其中再生水運用方面，南科園區自建再生水廠增供至2萬噸，永康再生水廠於2022年12月每日供水8000噸，並於2023年4月份增供至9200噸，加上5月安平再生水廠提前增供至2萬噸再生水，目前每日可提供4萬9200噸的再生水，滿足產業用水需求並降低旱情影響，將再生水供給產業、產業減少使用自來水，就可以讓民生用水調配更有彈性，對於產業用水及民生用水，都能帶來很大的幫助，也希望大家一起來努力節水，共同珍惜水資源。

水利局表示，安平再生水工程區分兩階段供水，第1階段供水1萬噸已於今年度第1季完成，第2階段供應至3.75萬噸原計畫為2024年中完成，因應水情嚴峻行政院支持與市府通力合作，協調廠商緊急以空運運送相關模組以及提前趕工，目標為4月底前完成增供1萬噸，以因應目前水情之困境，有效提升區域水源穩定，降低產業與民生用水競爭，提前於2023年4月底完成每日供水2萬噸。

黃偉哲市長表示，污水下水道建設是一個聚焦度小但卻是重要度大且永續的目標，利用污水處理廠轉化為都市小水庫的思維，落實「一滴水至少用兩次」的目標，同時市府轄下7座水資源回收中心每日可提供1.8萬噸回收水供澆灌、揚塵抑制及其他非人體接觸用途使用，在開源與節流雙模式下，落實水資源循環的綠色永續生活，共同朝實現淨零碳排的永續宜居城市邁進。

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