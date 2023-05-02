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屏東男酒後打D檔硬拗「在睡覺沒酒駕」　拒酒測挨罰18萬

▲屏東分署拍出拒絕酒測義務人機車一部，價金1萬9000元。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東分署拍出拒絕酒測義務人機車一部，價金1萬9000元。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署2日辦理「123拍賣會」，拍出6年份三陽金發財速克達機車一部，所得價金1萬9000元將用於抵償義務人酒駕罰款。

該義務人2019年底凌晨將小客車停放在三地門某一大橋上，員警因民眾報案而前往處理，發現男子坐在駕駛座內昏睡，充滿酒氣，且車輛排檔位置為「D檔」，僅靠腳踩煞車讓車輛停住，到場員警旋即伸手將排檔移動至「P檔」以確保安全，並將他帶到派出所要進行酒測。

他主張因為與人爭吵，邀約親友載至大橋上吹風散心喝酒，不勝酒力故於車上休息，並未開車又沒有酒駕的肇事故意，不願接受酒測，遂被開罰18萬元，案件移送至屏東分署執行。

屏東分署表示，有些民眾酒後開車睡著，很幸運地剛好踩住煞車沒有發生車禍，但並不可能因為被查獲時車輛是靜止，就能解釋成沒有酒駕。為了保障用路人安全，酒駕案件一旦移送，分署必定貫徹執行，法拍酒駕義務人的不動產與動產。

▲屏東分署拍出拒絕酒測義務人機車一部，價金1萬9000元。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天的法拍會最受矚目的光陽MYROAD700i紅牌重機（上圖）流標，會進行第二次拍賣，不動產及其他動產物件亦將陸續上架，與紅牌重機一同於6月6日登場，有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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