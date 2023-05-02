台南市公立及非營利幼兒園入園　第2次登記到3日快來報名！

▲台南市112學年度公立及非營利幼兒園新生入園，尚未額滿可供第2次登記時間至5月3日截止，請家長們踴躍為幼兒報名登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市112學年度公立及非營利幼兒園新生入園電腦抽籤在4月28日辦理完成，今年推出多項利多措施，市區園所第1次登記已滿額，下營區、官田區、善化區等區域內的園所也大部分滿額並登記備取。

第1次登記入園3-5歲可招收數為3528人，目前實際登記數為2494人、2歲可招收數為615人，實際登記數為701人。教育局提醒，尚未額滿可供第2次登記時間至5月3日截止，請家長們踴躍為幼兒報名登記。

市長黃偉哲表示，今年針對幼兒招生提出六項利多政策，包括「延長照顧到6點：1人即成班、家長接送不用趕」、「多元化課程增廣孩子學習視野」、「校園空間寬敞且設備定期安檢」、「降低師生教保服務更精緻」、「餐點健康有專屬營養師把關」、「幼小銜接提早準備」以及調降師生比等高品質的教保服務，不少學校也推出各種特色課程主動出擊，積極展開公幼招生。第一次登記明顯較去年踴躍。針對登記滿額的園所，抽籤後將會增額錄取並酌調師生比為1比13，以滿足家長選擇公幼入園需求。

教育局長鄭新輝表示，今年電腦抽籤後網站會立即公告各園招生名額、登記人數與錄取名單，家長只要透過網路即可查詢錄取及報到等訊息，非常便利。全市目前尚有名額可供第2次入園登記的3-5歲班有163所、2歲班有26所；非營利幼兒園有2所。5月3日將辦理第2次入園登記，登記時間至當日下午3時30分止，尚未登記的家長，請留意第2次登記入園報名時間。

教育局表示，各園第二次招生缺額已公告於本市公幼新生入園管理系統(以下簡稱公幼入園網)(http://kid.tn.edu.tw/KidAdm/Default.aspx)及非營利新生入園網(以下簡稱非營利入園網)( https://kid.tn.edu.tw/NonProfit/Default.aspx)，民眾可至公幼入園網上方選單，點選：民眾查詢/第二次登記與報到統計/行政區/，進行查詢，即可查詢第一次招生後尚有缺額之園所，並於5月5日進行第二次新生入園登記抽籤作業。請家長留意第二次登記各園招生資訊，家長如有相關問題，可洽詢各幼兒園或台南市教育局特幼教育科，電話：06-2991111分機7848 。