助企業從門市營運到高效管理　打造新北數位服務生態系

▲新北市經發局今年擴大推動餐飲及零售服務業數位轉型。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府經發局今（27日）舉辦第2場次「2023新零售技術應用小聚」，鎖定「高效營運」主題，邀請東方線上消費者研究集團、Rezio、研華服務物聯網事業群、騰雲科技等數位轉型供應商，傳授前端顧客接觸、訊息蒐集，中端建立數據流、導入數位管理系統，後端客流及運營分析等全方位攻略，並安排報名廠商與供應商進行1對1交流，媒合超過20家次，現場反應熱烈。

經發局長何怡明表示，近年受疫情影響，許多仰賴實體通路的餐飲及服務業者遭受嚴重打擊，在面臨挑戰的同時也開啟了數位轉型的契機。在疫後時代，除了將商業模式及產品數位化，如何兼顧線下與線上，強化實體與數位通路整合更是轉型成功的關鍵。經發局今年擴大推動餐飲及零售服務業數位轉型，不僅協助業者掌握疫後消費行為與市場型態變化，也從線上接單到庫存管理等面向，輔導運用數位技術資源，達成高效管理目標，打造新北數位服務生態系。

▲新北市經發局27日舉辦第2場次「2023新零售技術應用小聚」。

出席分享轉型經驗的饗樂餐飲（Q Burger）鄭瑞賓董事長提到，數位化是不可逆的趨勢，Q Burger的APP藉由簡易好操作的頁面設計，讓顧客能快速清楚地完成點餐而廣受好評，利用APP預定取餐時間，更有效解決傳統門市排隊點餐或等候時間較長的問題，進而提升顧客黏著度。期待未來能看到更多餐飲及零售業者加入數位轉型的行列，創造嶄新商機與生活便利性。

經發局提醒，「新零售技術應用小聚」第3場次將於5月3日舉辦，以「超級會員經濟-金粉養成之路」為主題，帶領業者掌握會員經營的黃金秘訣，歡迎踴躍報名參加。詳細資訊請至報名網站查詢（網址：https://reurl.cc/NqNR1e）或持續關注來趣新北金發局臉書粉絲頁，掌握最新活動資訊。