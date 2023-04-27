報案隔日就失聯！新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯

▲女子遭性侵完成報案後隔日失聯，22日下午被發現陳屍淡水河畔。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市一名23歲女子日前遭到性侵，在母親的陪同下完成報案後，隔日竟傳出失聯，母親在19日晚間與女兒「最後聯繫」後，再無愛女音訊，直到22日下午4時才得知女兒已經輕生成了一具浮屍。而該名涉嫌性侵的男子，則於死者頭七、25日當天遭警方循線逮捕，全案訊後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移請新北檢偵辦。

據了解，女子4月18日在新北市永安北路一帶遭一名男子性侵，她向母親哭訴並表達輕生念頭，後來經母親勸慰，才同意前往派出所報案，但她的情緒仍十分不穩定；完成報案的隔日，女子19日晚間與母親通完電話之後便就此失聯。

母親數度連繫不上女兒，驚覺情況不對，立即報案協尋；22日下午4時，有民眾在新北市三重區環河北路堤外自行車道上，發現淡水河畔有一具浮屍，經確認死者就是失聯的女子。母親接獲噩耗，當場情緒潰堤痛哭。

在女子失聯後的第7天，警方也於25日循線逮捕涉嫌性侵的男子，訊後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移請新北檢偵辦，全案正進一步調查釐清中。

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