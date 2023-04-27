新北清潔員夜點費調升50%！　侯友宜宣布：113年起調升至120元

▲侯友宜宣布提升50%新北市清潔人員夜點費。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市清潔隊員夜點費一直受到外界關注，新北市議會今（27）日總質詢，國民黨議員認為新北清潔隊員相當辛苦，清運量是台北市的5倍，但夜間鐘點費卻只有80元，遠低於台北市的200元，應該提高待遇。隨後，新北市長侯友宜則宣布，未來會將清潔人員夜點費提5成至120元。

議員葉元之表示，新北市目前清運能量不足，許多民眾可能拿了兩包垃圾，但清潔隊只有能力收一包，主要是清潔隊員服務比例比台北市高太多，希望能增加清潔隊員員額，必增加鐘點費。

為體恤夜間工作辛勞。議員蔡淑君在議會上表示，目前清潔隊員員額數達5千多位，領有夜點費的約2500人，建議市府在財政能承擔的情況下，增加夜點費，即使不能和台北市一樣，也要是其他5都最多。

議員林金結也說，新北市清潔隊員服務近4百萬市民，比例約 1：784，台北市約4900名隊員服務約249萬市民，比例約 1：508，新北清潔隊員負擔那麼重，做得事情比較多，領到的津貼卻比較少，相當不公平。

侯友宜回應，這個議題其實討論許久，但因新北市財政沒有台北市好，所以需要衡量比例方向，採取折衷的方式，但考量到物價波動及市府財政，清潔隊員夜點費113年從80元調升為120元，大漲五成，從晚間9點以後就可以支領，照顧更多隊員。