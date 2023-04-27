　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義福安王爺慈善會挺侯　連續3年助新北弱勢投保微型保險

▲嘉義福安王爺慈善會挺侯 連續3年助新北弱勢投保微型保險。（圖／新北市社會局提供）

▲福安王爺慈善會主委蔡昆谷（左）代表捐贈微型保險金，由新北市政府副秘書長張其強代表受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

愛心無分畛域！位於嘉義市的福安王爺慈善會今（27日）上午，結合新北市地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽等保險公司，捐贈710萬2千元保費，將為新北市中低收入戶等4類弱勢民眾共3萬8千人投保微型保險，如若發生意外身故，最高理賠30萬元，這是福安王爺慈善會第3年響應新北市好日子愛心大平台。市府副秘書長張其強代表市長侯友宜表示感謝。

居間穿針引線的福安王爺慈善會暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程表示，該會從2015年起，首次為嘉義縣東石鄉、朴子市等弱勢民眾投保微型保險，翌年起逐年擴展至全嘉義縣市、南投、澎湖、高雄和新北，迄今已有1萬6千多人的家屬受益。

▲嘉義福安王爺慈善會挺侯 連續3年助新北弱勢投保微型保險。（圖／新北市社會局提供）

▲嘉義市福安王爺慈善會、新北市地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽等保險公司，合力捐贈微型保險費710萬2千元給新北市。

慈善會親善大使嘉義縣議員黃嫈珺表示，侯友宜市長也是嘉義子弟，福安王爺慈善會響應侯市長的愛心大平台，希望一起幫助弱勢，也希望侯市長能感受到來自家鄉的關懷。富邦人壽保險公司協理林彥成表示，這2年各大保險公司因防疫險而造成部分虧損，但公司股東對於慈善事業仍全力支持，像該公司去年贊助慈善會202萬元，今年加碼到500萬元。其他像泰安、明台、華南等保險公司也都共襄盛舉。

社會局副局長許秀能表示，新北市2021年、2022年只針對15歲以上65歲以下，所有的中低收入戶納入微型保險，總共投入了521萬資源，嘉惠3萬2866人。今年感謝慈善會、信眾會和各大保險公司加碼，因此將受益對象擴增到特殊境遇家庭、社工開案服務家庭、領有生活補助的中度身心障礙者及中低收入戶等4類人口，讓弱勢民眾面對變故時多一座靠山。

▲嘉義福安王爺慈善會挺侯 連續3年助新北弱勢投保微型保險。（圖／新北市社會局提供）

▲張其強代表侯友宜頒贈感謝牌給地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母信眾會副會長饒秀錦。

社會救助科長石玉麗說，有位住在新店的林家納保，因家庭因素，林父不知有位兒子，直到2021年7月才從親戚口中得知，雙方繼而相認，但就在2022年7月，甫滿19歲的兒子騎腳踏車，為了閃躲對向來車，不慎滾落河堤而往生，幸好有微型保險理賠金的挹注，稍解家庭經濟壓力。

副秘書長張其強表示，侯市長施政一再強調不能遺忘任何一個人，尤其是對弱勢的照顧，新北市雖然有公務預算編列市民意外救助，對於意外身故的市民提供15萬元至50萬元的救助，但對於弱勢民眾來說，買保險是項奢侈，非常感謝福安王爺慈善會、地藏庵聖母信眾會及各大保險公司的善舉，對弱勢民眾多了份保障。

【更多新聞】

►出席「新臺馬輪首航典禮」　蔡英文：強化馬祖基礎建設及觀光

►民進黨提名賴清德參選總統　蔡適應：台灣隊最強候選人

►打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

►國道客運9026路線　謝國樑籲尖峰時刻2路線分流

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
差49歲爺孫戀！65歲市長爽娶「16歲選美少女」　岳母秒升高
快訊／台啤英熊挑戰賽2連敗淘汰　哈孝遠：扛責願離開
香港消防員隨機性侵日女！犯案後回旅館找妻子玩3天
他突拉「詭異白大便」是癌症　醫揭警訊嘆：難預防
網紅七寶媽發聲了！　1年前「就上傳登山片」記錄骨折過程
下波鋒面「雷雨再臨」大怒神跌10°C！降水熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五一勞動節　新北路邊停車格比照平日收費

新北體育局升格勢在必行　侯友宜：目標2024年成立

半山夢工廠灣島文化館開幕　阿美族太巴塱海神祭古調團表演祝賀

慶祝五一勞動節　新北表揚246位模範勞工

「2023國際茶業研討會」茶改場風味輪2.0新版　行銷臺灣茶新工具

桃園通譯服務櫃臺啟用　落實新住民「放心居桃」政策

新冠疫情造成常規疫苗延遲接種　南投縣衛生局籲家長儘早帶孩子施打

南投縣議會舊址將改建全縣首座全民運動館　首場公聽會討論熱烈

攏免費！桃園孵化青創團隊　推出75堂「數位人才培育課程」

助企業從門市營運到高效管理　打造新北數位服務生態系

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

五一勞動節　新北路邊停車格比照平日收費

新北體育局升格勢在必行　侯友宜：目標2024年成立

半山夢工廠灣島文化館開幕　阿美族太巴塱海神祭古調團表演祝賀

慶祝五一勞動節　新北表揚246位模範勞工

「2023國際茶業研討會」茶改場風味輪2.0新版　行銷臺灣茶新工具

桃園通譯服務櫃臺啟用　落實新住民「放心居桃」政策

新冠疫情造成常規疫苗延遲接種　南投縣衛生局籲家長儘早帶孩子施打

南投縣議會舊址將改建全縣首座全民運動館　首場公聽會討論熱烈

攏免費！桃園孵化青創團隊　推出75堂「數位人才培育課程」

助企業從門市營運到高效管理　打造新北數位服務生態系

自稱「台版巴特勒」！　萊斯砍46分還飆神奇致命絕殺

殖利率近5%！台產躲過防疫險陰霾　擬配1元現金股利

跨越「三哥障礙」獨居史上中繼王　陳禹勳沒留下紀錄球

看見躺病床的自己？　科學家解答「靈魂出竅」背後原因

快訊／台啤英熊挑戰賽爆冷淘汰　哈孝遠：扛責願離開

國內首檔「月配息ETF」！　 復華台灣科技優息ETF5／24開募

蔡依林變身落跑新娘　網虧「別跑快發專輯」

五一勞動節　新北路邊停車格比照平日收費

獨／《世間情》女星消失2年移居賭城　尹嘉萱進軍好萊塢「影片創2百萬流量」

新北體育局升格勢在必行　侯友宜：目標2024年成立

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

南投縣舉辦性別平等吉祥物命名活動

台南老人健保全免勿「割稻仔尾」

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

執行署台南分署法拍會5/2登場

台南歸仁地政照護員工健康

環球科大與精英國際教育集團　攜手培育幼教人才

高職打工族靠職訓來翻轉自己人生

苗栗完工2個月溜冰場滿滿補縫　議員開轟

更多熱門

相關新聞

新北清潔員夜點費調升50%！　侯友宜宣布：113年起調升至120元

新北清潔員夜點費調升50%！　侯友宜宣布：113年起調升至120元

新北市清潔隊員夜點費一直受到外界關注，新北市議會今（27）日總質詢，國民黨團認為新北清潔隊員相當辛苦，清運量是台北市的5倍，但夜間鐘點費卻只有80元，遠低於台北市的200元，應該提高待遇。隨後，新北市長侯友宜則宣布，未來會將清潔人員夜點費提5成至120元。

三重初選結果出爐　正國會李坤城46.55％大勝

三重初選結果出爐　正國會李坤城46.55％大勝

23歲女報案後成浮屍　警頭七逮捕性侵犯

23歲女報案後成浮屍　警頭七逮捕性侵犯

新北八里療養院科員　獲衛福部優良行政人員獎

新北八里療養院科員　獲衛福部優良行政人員獎

新北無障礙環境、建照與雜項執照考核雙特優

新北無障礙環境、建照與雜項執照考核雙特優

關鍵字：

新北微型保險

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親辣媽」

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面