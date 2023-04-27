超前佈署迎戰汛期　新北智慧科技防汛演習

▲新北市水利局27日在永和區瓦磘抽水站舉辦112年度防汛演習。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者郭世賢、戴上容／新北報導

梅雨、颱風季將來臨，因應防汛準備，新北市水利局今（27日）在永和區瓦磘抽水站舉辦112年度防汛演習，同時展現瓦磘溝的防汛及整治成果；新北市的智慧防汛平台，打破以往防汛思維，利用創新科技整合應用，超前部署主動出擊，把原本的智慧防汛平台升級成具有AI推播功能，再加上防汛設備改善，來爭取防災應變的時間。

新北市副市長劉和然親臨視導時表示，「防汛視同作戰，絲毫不得疏忽」，讓市民生活平安是我們的責任，今年因疫情趨緩，此次演習項目集結各單位的防汛業務，展現出新北市所有集排水設備、抽水機及水門等各項水利設施，水利局同仁將平時紮實訓練成果及應變能力，以實地操演方式演練，展現出已完成整備狀態，隨時待命出擊，藉由此次演習展示各項防汛準備的工作，當災害來臨時可讓傷害減到最低。

▲演習中模擬豪大雨來襲，新店溪水位上漲，將關閉橫移門，疏散人群儘速離開高灘地。

防汛演習項目共有12項，依序從晴天操作、災前整備及災中應變等三階段進行，首先展演防汛人員平時晴天如何操作閘門及抽水機組，將水位控制在瓦磘溝的子溝中，改善水流停滯所造成的臭味；平時為防範道路積淹水，定期檢視下水道情形，使用無人機設備取代人力進入下水道檢查，減少人力付出以及大幅降低作業的危險性，也結合鄰近的學校施做透水保水設施，共計9座達3萬5000立方公尺滯洪空間，另外這次演習也模擬強降雨來臨前，安樂抽水站值班人員隨時掌握天候監視水情，在降雨來臨前，提前投入全數機組啟動抽排水來降低水位。

水利局副局長黃正誠說，水利局整治瓦磘溝，在瓦磘抽水站增設3台抽水機組共計2.15cms抽水量，搭配降低起抽水位及預抽機制，可增加2萬2000立方公尺滯洪空間，相當於8.8座游泳池的水量，另科技日新月異的進步，智慧防汛平台結合自動化AI推播，展現1加1大於2的效果，是今年度的防汛新思維，將具有關聯性的下水道水位與抽水站前池水位，定出AI判斷邏輯，並設定自動推播功能，通知防汛決策者指揮抽水站應變操作，提早預防路面發生積淹水的情形，進而減少災情發生，達到最佳防汛整備功能。

▲演習中模擬新店溪水位上漲，關閉閘門，操作新設機組抽水。

每年水利局在汛期前皆會辦理防汛演習，也讓同仁要上緊發條，汛期時颱風或豪雨造成強降雨的機率大大增加，需要隨時待命，做好防汛守門員角色，防汛設備檢查工作也要落實執行，並規劃改善積淹水措施，透過此次演習展現整備成果，使民眾更了解水利局在防汛工作的萬全準備。