新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

▲新北市長侯友宜感謝里長們即時反映地方需求題。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區行動治理今（17日）下午於樹人家商舉行，市長侯友宜及各局處首長與各里長面對面座談，會中就防範治安死角、樹新路沿線交通改善、塔寮坑溪畔現有人行步道整修維護等案進行討論。侯友宜表示，行動治理的目的，是強化基層里長與市府團隊、公所的溝通連結，感謝里長們即時反映地方需求，有助於落實市府以民為本，便民、利民、愛民的「新三民主義」。

座談會先由樹林區長林慶豐針對區內建設及前次追蹤案件進行報告。民眾關心之捷運新北樹林線樹林區段工程已於2022年底動工，預計可於2028年完工。而投入經費達3.8億元的長壽公園地下停車場，已於2022年1月開工，可望在2023年10月完工，將提供225格汽車、105格機車停車位。

另外，市府持續打造樂齡友善環境，山佳市民活動中心、長壽市民活動中心將於今年陸續完工，將提供市民更舒適的活動空間；而山佳公七公園亦將在今年6月完工。至於未解列案件，有關西園活動中心拆除後新建一案，現細部計畫核定中，工程經費配合設計調整為2610萬餘元，後續將爭取中央補助款支應。

▲座談會發言踴躍。



柑園二橋大漢溪上游興建攔水壩案，已列入本府「新北市水環境改善整體空間發展藍圖規劃」案內研議，俟確認列於水環境藍圖項目，再行爭取中央補助規劃設計經費。另針對停8停車場用地規劃興建活動中心案，已申請變更為機關用地，將待內政部都市計畫審查通過後，由民政局統籌規劃辦理。

其後則針對各里里長提出的9項新案進行討論，有里長反映樹新路沿線有保安市場、博愛市場，近年又興建許多社區，及大型百貨公司、影城進駐，致車流量龐大、交通事故頻繁。對此交通局將辦理會勘，針對樹新路全線之交通號誌及標線進行整體改善規劃。

另有關學成路與佳園路口的台電配電廠周邊光源不足，經經發局協調，變電所將所屬景觀燈更換為亮度較高之LED燈，以提升照明亮度。塔寮坑溪畔人行步道地坪破損則由水利局進行翻修改善，其餘包含鹿角溪清淤以及路面凹凸不平，雨後容易積水等民生相關議題，市府各局處代表亦一一說明。

民政局長柯慶忠表示，自2019年行動治理座談會以來，樹林區各里長提案反映共計111件，至今已解列108件，僅餘3件由公所自行追蹤列管，執行達成率97%。行動治理以實際行動協助里長解決問題，使府、區共治更加成熟，有效深化里鄰服務。