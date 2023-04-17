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社會 社會焦點 保障人權

遭諷「民進黨最大顆湯圓」　何博文控告國民黨發言人誹謗

記者劉昌松／台北報導

各政黨全國大選布局在即，「搓圓仔湯」意外成為最熱話題，民進黨新北市黨部主委何博文17日上午才到新北檢告發新北市長侯友宜違反《選罷法》，國民黨發言人蕭敬嚴在臉書上反擊何博文，「自己就是被(民進)黨內搓的最大顆湯圓」，何博文一怒之下，下午馬上到台北地檢署，按鈴告發蕭敬嚴涉嫌加重誹謗。

▲▼何博文告蕭敬嚴加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

▲何博文在律師陪同下到北檢控告國民黨發言人蕭敬嚴加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

媒體人羅友志在周日聲稱，他在2014年爭取代表國民黨參選新北市土樹三鶯區議員時，侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，侯17日回應「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」。而爭取新北市立委提名的何博文，立刻到新北地檢署，告發侯友宜當年的行為，觸犯《公職人員選舉罷免法》第97條的「搓圓仔湯」重罪。

何博文的提告立刻引起國民黨發言群砲轟，發言人林家興表示，「喬選舉」、「搓湯圓」不正是民進黨的專長？此等不實指控來自於多次「被搓湯圓」的何博文議員口中，更是令人感到莞爾、諷刺與不捨。

發言人蕭敬嚴更在臉書上貼出多篇相關選舉報導，並撰文「最好笑的是何博文，自己就是被黨內搓的 #最大顆湯圓，還敢指控別人搓湯圓！」「媒體報導，民進黨的何博文本來有意參選板橋立委，但早已遭黨內同志齊力抵制，只好考慮轉戰三重，結果也遭同黨同志圍攻。還有傳言何博文其實意在不分區，被人譏笑是『一人卡五區』，最後在「#賴清德親自出馬」才讓何博文召開記者會哽咽退選板橋，改選淡水區。」

何博文17日下午在律師鄭文婷陪同下，到北檢告發蕭敬嚴在沒有任何人證物證的情況下抹黑，要求國民黨主席朱立倫、文傳會洪孟楷出面說明道歉，何博文除了控告蕭敬嚴加重誹謗外，也將提出民事求償，希望國民黨不要用這件事情轉移侯友宜用500萬要求羅友志退出選舉的焦點。

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