新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

▲新店中安大橋更換LED路燈，4月17日起夜間分階段封閉匝道。（圖／新北市政府養工處提供）

記者郭世賢／新北報導

為提升新店區中安大橋路燈照明，新北市政府養工處自4月17日至4月25日，每日晚間10時至翌日上午6時，將進行中安大橋LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮改道行駛。

養工處表示，新店區中安大橋橫跨新店溪，該串連新店與中和之交通要道。為有效減少城市的能源使用量，降低維護所需的經費，將全面汰換更新中安大橋上路燈，讓夜間照明更加明亮，在保障用路人安全時，也一併打造環保低碳城市。

養工處指出，本次LED燈具更換工程分5階段進行，每天晚間10時至隔日上午6時施工，各階段封閉路段及改道路線：第1階段：工程於4月17日，封閉環河路北端匝道，一般車輛請改由中山路口迴轉上中安大橋；15噸以上大貨車則改由中央路口迴轉環河路後上中安大橋；第2階段：4月18至4月19日，封閉環河路南端匝道，請用路人沿環河路直行，銜接秀朗橋。

第3階段：4月20日至22日，封閉祥和路及安和路匝道，請用路人改由環河東路6段接秀朗橋通行；第4階段：4月23日至24日，封閉新北環快永和安康段上橋汽車匝道，請用路人改由環河東路6段直行至祥和路匝道後上中安大橋；第5階段：4月25日，封閉溪園路上橋機車道匝道，請用路人改由溪園路反向往北接秀朗橋通行。

養工處呼籲民眾，在施工期間配合現場設置導引牌面行駛或改道，並遵守義交管制人員指揮，以確保行車安全，施工期間所造成方便請見諒。