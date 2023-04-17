何博文按鈴告發侯友宜「搓湯圓」　國民黨反諷：何當湯圓經驗多

▲資深媒體人羅友志日前爆料，新北市長侯友宜2014年以新台幣500萬喬立法院初選，被質疑「搓湯圓」。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨前議員何博文告發侯友宜市長涉嫌「搓湯圓」違反公職人員選舉罷免法的指控，國民黨發言人林家興表示，「喬選舉」、「搓湯圓」不正是民進黨的專長？此等不實指控來自於多次「被搓湯圓」的何博文議員口中，更是令人感到莞爾、諷刺與不捨。

林家興細數，當初2019年4月，原本意圖參選板橋的何博文在鄭文燦與黃承國的「居間協調」之下哽咽退選禮讓張宏陸，請問是不是被搓湯圓？今年民進黨板橋立委再度上演初選內鬨戲碼時，原本「一人卡五洞」的何博文在賴清德「出手」後轉戰淡水，依照何博文的邏輯這不也是「搓湯圓」？不是嚴重破壞民主制度的行為？原句奉還請問何博文：覬覦總統大位的賴清德是否會私下把台灣人民的前途與利益喬掉？

林家興指出，為了保住英系、蘇系在板橋的地盤，何博文多次成為黨內派系利益圍剿下的犧牲品、「被搓湯圓」而忍痛退選，擔任「湯圓」的經驗豐富，在栽贓別人之前，應該先向社會大眾說清楚自己當年與今天是不是都被「喬掉」？否則為何要放棄擔任議員經營多時的板橋區、背棄板橋選民轉戰淡水？是不是把派系利益、個人前途放在選民福祉之前？

林家興認為，何博文藉著無憑無據的媒體名嘴發言，就栽贓侯友宜市長有「搓湯圓」的情事，意圖用政治口水博取選舉版面，已有觸法風險；而多家媒體歷年報導指證歷歷，從黃承國出手到賴清德出手，何博文屢次被搓湯圓「越搓越大顆」，下次不知道要請誰來才搓得動？請問何博文前議員在告發別人之前，要不要先大義滅親，告發自己家的黨主席「搓湯圓」？要不要先問問自己，為什麼每次都要逼別人出手「搓湯圓」才有位置可佔？

林家興質疑，何博文告發他人之前自己難道都不心虛？或者民進黨內已經「喬」習慣了，自己善於「搓湯圓」，就把競爭對手的協調都抹黑成「搓湯圓」？請民進黨不要再「以小人之心度君子之腹」，將自己內部「喬選舉、搓湯圓」的惡質文化拿出來四處潑髒水、敗壞台灣民主風氣，卻無能解決台灣面臨的各項內政、民生、外交問題，一再污衊、栽贓，最後只是凸顯自身的低落素養，更傷害台灣民主，台灣人民絕對無法接受。