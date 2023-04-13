趙少康駁斥賴清德！　喊話2024就是「戰爭與和平的選擇」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨主席賴清德12日正式獲提名角逐2024總統大位，他在致詞中表示，2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。對此，中廣董事長趙少康13日就在臉書駁斥，「賴清德你錯了！2024就是戰爭與和平的選擇」，強調選擇賴清德就是選擇台獨，就是讓台灣走向戰爭，這點沒有什麼好迴避的。

「賴清德你錯了！2024就是戰爭與和平的選擇」，趙少康指出，賴清德說自己是「務實主張台灣獨立的政治工作者」，而且堅持「不管擔任哪個職務都不改其志」，他直言，所以不管賴清德嘴巴怎麼說，骨子裡就是台獨，賴清德就是「台獨金孫」，「選擇賴清德就是選擇台獨，就是讓台灣走向戰爭，這點沒有什麼好迴避的。」

趙少康表示，去年九合一大選，他提出「票投民進黨、青年上戰場」口號，一句話打到民進黨要害，年輕人不想打仗、不要戰爭，希望兩岸和平，選票證明，這就是選舉勝敗的重要關鍵，「我當時說，2022是2024的前哨戰，2024就是戰爭與和平的抉擇。重點是兩岸要和平，不能票投民進黨！」

此外，趙少康批評，賴清德喊2024是「民主與專制」的選擇根本是邏輯謬誤，低估了選民智商。他指出，中華民國早就是民主國家，否則我們選什麼總統？國民黨勝選也不會變專制政權，何來「民主與專制」？他提到，反倒是民進黨執政後，成立黨產會、促轉會、大法官通吃、黑手伸進中選會及NCC、粗暴關中天、台南爆發黑金賄選，應該中立的行政機關全都倒向民進黨，立法院民進黨的立委變成護航部隊，全力壓制在野黨，「賴清德還好意思講民主，民進黨當選把台灣搞成這樣，才是不民主。」

趙少康強調，台灣如果被中共拿去，當然就會專制獨裁，「但如果沒戰爭台灣為何會被中共拿去？而會開戰就是因為你民進黨主張台獨，對岸才會打過來。」他認為，賴清德就是知道台獨主張，會讓美方質疑、中共開戰，台海動盪不安，所以偷換命題。他大酸，一個為了取得政權，想獨又不敢說的賴清德，遮遮掩掩、拐彎抹角，實在是可憐又可笑，賴清德應該開大門走大路，公開宣示，「台獨會給台灣帶來戰爭，為了2300萬人的前途，為了消除各方的疑慮，我宣布民進黨放棄台灣獨立的主張！」回歸以攸關民生的公共政策為總統競選的主軸，才是正辦。