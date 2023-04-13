國安會議不見賴清德座位！　國民黨酸：忙選務無暇顧國安

▲國民黨召開「賴清德能即刻上手？國安高層會議有座位嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文在4月8日在臉書PO出於總統府召開國安會議照片，在總統府發布新聞稿中，僅看見總統府幕僚和國安局長、國安會秘書長參加，不見副總統賴清德和國防部長。國民黨團今（13）上午召開記者會質疑，總統府為何不依法邀請賴清德參加國安會議？是賴忙於選務、黨務，無暇顧及國安？還是總統自始至終都不曾邀請賴副總統？賴清德副總統已是民進黨2024總統大選候選人，真的能即刻上手？

總召曾銘宗表示，蔡英文總統在4月8日召開國安會，因應大陸圍台軍演，媒體針對蔡政府所公布的國安會議照片，直指，「一張國安會議照，洩漏蔡政府的扭曲與虛假」。曾銘宗質疑，倘若這張是真正的國安會議，該邀請的人沒有，全都是蔡英文總統身旁的親信，這樣的國安會議的決策，是把國家安全置於何地？

總統府稱，國安會議有國防部視訊參與。但曾銘宗指出，視訊與親自參與會議的決策品質完全不一樣，尤其中共正在台海周邊進行軍演，國安會議居然沒有邀請國防部，就算是國防部長坐鎮衡山指揮所，但也可以請副部長參加，如果國安局長可以親自參加，為何國防部卻要用視訊參與？也不邀請國防部長參加？

書記長謝衣鳯指出，無論在總統府的國安高層會議，還是國安會議，都看不到賴清德的位子。賴清德在2010年12月25日當選台南市長就任，2017年9月8日，在台南市長第二任期還未結束前，辭去市長職務，就任行政院長。2018年10月23日，賴清德在擔任行政院長時，因普悠瑪出軌翻覆造成百人死傷，向國人道歉，而這是他擔任行政院長以來，第8次道歉，而在台南市長7年任內，道歉12次。

網友說，「口頭道歉根本不用錢，下台時是實在的道歉」。果真，賴清德在2019年1月14日卸任行政院長。

謝衣鳯說，賴清德在擔任行政院長時，可說是「幹話連連」，網友整理出10大民進黨經典幹話，其中賴清德副總統就佔了3名。包括面對照服員低薪問題說，「低薪當作功德」、面對年輕人低薪問題說，「月薪沒有48K可以去跟老闆說薪水太低」，以及面對新北深澳電廠環評問題說，「深澳電廠用的是乾淨的煤」等等。



謝衣鳯直指，賴清德副總統一路走來話術再漂亮，沒有辦法用真正的政策，來改善民眾生活上的問題，包括低薪、能源、環保等，全部都是空話。

立委賴士葆表示，總統負責國安、國防與兩岸，賴清德在蔡英文總統底下，也沒有位置。外界還記得，賴清德去年還代表總統前往宏都拉斯訪問，結果一年後，宏都拉斯與中華民國斷交。

賴士葆表示，賴清德昨日參選2024總統大選的起手式，提出「和平保台」主張，但無論他如何狡辯，外界不會忘記他在2017年擔任行政院長時，面對立委質詢時宣稱，「這輩子任何職務都不會改變他的志向和立場。」而他的志向和立場就是台獨，賴清德副總統就是道地的台獨務實工作者。

賴士葆說，賴清德副總統昨日又稱，明年大選不是「戰爭與和平」的選擇，可是國人不會忘記，當賴清德副總統主張台獨，不就是要將台灣帶入戰場嗎？在蔡英文執政下，青年正走向戰場，是現在進行式，賴清德副總統為了選舉，拼命掩蓋台獨色彩，假設「不幸」當選總統，勢必朝台獨方向走去。到時，不是只有青年上戰場，而是全民上戰場、台灣變戰場。

賴士葆轟這些案例可以看得出來，蔡英文是「打著民主反民主」，成為「民選專制」、「民選帝制」、「民選獨裁」。賴士葆呼籲國人，請睜大眼睛看清楚賴清德副總統台獨本質，勢必將台灣帶向戰爭；民進黨獨裁本質，將會遭國人所唾棄。

