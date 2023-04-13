中國提對台貿易壁壘調查！藍綠都反彈　他點關鍵：就為介入台灣選舉

▲中華人民共和國商務部。（圖／CFP）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸12日宣布，即日起將對台灣展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查可延長至2024年1月12日。此政策13日引起我國朝野政黨反彈，藍委批時機不妥，綠委也表示，副總統賴清德剛被提名總統候選人就宣布調查，且啟動時間延到明年1月12日「隔天就是總統大選」，時機點明顯針對，完全是介入台灣選舉。

對於貿易壁壘調查，民進黨立委鄭運鵬表示，賴清德提名後，中國下午宣布貿易調查，很明顯是算好日子，包含啟動時間，都可以從明年1月初延到到1/12，而隔天1/13就是總統大選，「跟他們宣布禁航時間可以伸縮一樣，是很無聊的舉動」。

鄭運鵬表示，貿易要互惠，中國對台灣單方面措施不斷，包含去年農產品、鳳梨、釋迦，片面沒有證據就禁止台灣出口，都在WTO下應該要照規定來，中國都有「養套殺」成份，這次所謂貿易壁壘調查就有這樣的味道，從時間的選擇跟截止日期完全是介入台灣選舉，增加不確定性讓台商離開中國，也讓台灣對中國更反感，對中國不一定有好處。

鄭運鵬指出，這些農產品有時候去不一定合中國口味，這一千多億貿易順差絕不只是農產品，產品過去還會冒很大風險，「被他們偷品種種苗後大量生產，像是鳳梨、石斑魚，最近被偷種苗的就是芒果鳳梨，養套之後還複製、回銷台灣市場」，跟中國貿易不需要單方面優惠，公平就好。

民進黨立委陳亭妃則表示，中國動作會不斷，利用政治機會做小動作，刻意用這些動作干擾政治傾向，必須坦然面對。

民進黨立委許智傑指出，貿易壁壘調查很明顯要以商逼政，台灣跟全世界民主價值國家站在一起，要互相尊重幫忙，最後一定會戰勝共產。對於宣布時機，許智傑表示，司馬昭之心路人皆知，選在賴清德提名後、在大選前來結束調查，也建議業界不要把雞蛋放在同個籃子，「貿易分散是重要的事情」。

國民黨立委曾銘宗也表示，「時間點上真的不合適」，因為前總統馬英九、國民黨副主席夏立言剛結束中國大陸的訪問行程，是兩岸春暖花開的時候，中國大陸提出這樣的調查，國民黨團認為時機點不合適。

曾銘宗指出，這次調查項目高達2455項產品，假設調查之後，後續可能會進行相關的報復措施？因此，曾呼籲中國大陸，由於目前時機點不合適、調查範圍太廣，呼籲中國大陸暫緩實施。

國民黨立委賴士葆也提到，中國大陸不要把經貿行為泛政治化，雖然這個行為似乎是對民進黨總統參選人賴清德，因為賴的本質是台獨，但也有可能中國大陸會逐漸收回ECFA早收清單的片面讓利，但從政治的角度來看，此舉無疑是在幫賴清德助選，時機真的不宜。