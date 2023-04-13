假圖卡瘋傳！王世堅怒告　何志偉反嗆自導自演：從未攻擊對手出軌

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假圖卡瘋傳！王世堅怒提告　何志偉反嗆自導自演：我從未攻擊對手出軌

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，近日網路出現一系列圖卡，指控台北市議員王世堅背後是英系中常委黃承國。王世堅火大提告，怒控圖卡來自對手、現任立委何志偉陣營。何志偉13日下午回嗆，自己從未打過負面選舉，也沒有攻擊過王世堅出軌、做偽證、誠信問題、債務問題，「不要污辱何志偉和選民」，他並懷疑這是有心人自導自演。

▲何志偉回應王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

▲何志偉回應王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

何志偉表示，不管對手是誰，自己從來沒有打過負面選舉，不要污辱何志偉和選民，懷疑這是有心人自導自演，初選對手只有一個王世堅，一堆閒雜人等湊熱鬧，東打西打、東踹西踹，這些動作對台灣選舉文化都是污辱。

何志偉直言，自己從來沒有攻擊過王世堅，沒有攻擊過他婚姻問題，出軌、在上次八仙過海開房間、做偽證、誠信問題、債務問題，自己連提都沒提過，今天終於體會到當年蕭美琴哭了30分鐘，對她的切身之痛終於完全理解，一樣套路、一樣攻擊方式，摧毀的不是何志偉，摧毀的是整個民進黨形象，只要有一人受傷，民進黨就是受傷了。

對於王世堅指控何志偉團隊發圖卡一事，何志偉指出，自己已經被攻擊了5年，每天都會有一個影片，剪片的人絕對會得奧斯卡，天天不一樣，天天上菜，自己也求救過了，但沒辦法處理，再次呼籲，選舉文化的提升是自制而來，民進黨的團結是靠自制而來的。

何志偉表示，自己如此自制就是期待團結，今天看到這一切真的都是幻象，過去一天一梗圖長達5年，類似家暴、霸凌已經這麼久，民進黨群組已經這樣5年，北市黨部願意處理要感謝，趕快把這些抹黑揪出來。

對於背後是否有派系糾紛？何志偉重申3次，民進黨派系不是問題。他表示，派系可以針對黑白道論述、把黨路線釐清，這不會是一個問題。

圖卡是誰做的？何志偉表示，自己在那個群組被打5年，心都累了、甚至看到都麻痺了，今天自己終於能夠理解蕭美琴的痛，被抹黑甚至被逼退出政壇，一樣套路攻擊正在重複，當時王世堅對她的攻擊，讓整個黨沉寂很久，「何志偉從來不打負面選戰，因為尊重我的選區、感謝選民，志偉得票率破紀錄最高。」

對於是否讓賴清德介入協調，王世堅則說黨主席不是自己小弟。何志偉表示，拜託一下王世堅，恭喜老前輩剛剛當選議員，請不要糟蹋賴清德，怎麼會說他是誰的小弟？賴清德昨天被正式提名，這群人就出來鬧，我以為對手只有一個，結果不是，這樣的手法會讓支持者灰心，「我們都在同條船上，這是一場選舉，人生道路很長，不要傷了支持者的心。」

對於王世堅喊要跟魔鬼奮鬥到底？何志偉指出，為什麼一個活生生的人，大家一票一票投出來的政治人物會被抹成魔鬼呢？自己不是魔鬼也不要用這種字眼傷害其他人，何志偉是十幾萬票投出來的，每個投票支持都是溫暖、愛與期待，這樣真的不好

何志偉指出，我們不是聖人，自己從來沒有攻擊過王世堅出軌、開房間、叫人家做偽證、債務、誠信問題，今天用魔鬼這種形容詞比喻小弟，拜託不要糟蹋選民跟賴清德主席。

至於初選結束後會支持對方嗎？何志偉表示，自己從來不打負面選戰，遵循誠信原則走政治路，一路走來都按照黨機制和共識，誠信原則就是黨共識。
 

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