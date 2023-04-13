力挺郭台銘！藍委指黨內沒共識徵召誰　勸侯友宜好好發展新北市

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨人選懸而未定，國民黨立委陳玉珍13日直言，黨內還沒有共識徵召誰，個人覺得鴻海創辦人郭台銘比較適合，對國際局勢經濟發展這方面很優秀、領袖能力毋庸置疑，「侯市長好好把新北發展好，讓新北市民享受高品質施政。」

對於國民黨2024人選，陳玉珍表示，侯友宜施政表現亮眼、有70％以上支持度，市政用心獲得肯定，施政能力、體恤民心無庸置疑。

陳玉珍直言，郭董事長經由國際企業，成績很好統領國際性企業還有好成績，個人人格特質要果斷決策力，對國際局勢經濟發展這方面很優秀，可以看出他領袖能力毋庸置疑；這兩位都是非常優秀。

陳玉珍表示，個人覺得郭台銘比較適合，侯市長好好把新北發展好，讓新北市民享受高品質施政，台灣百姓此時重視安居樂業、厭倦政治鬥爭，不用活在恐懼中，這方面能達到目標。

對於報載國民黨5月將徵召，陳玉珍指出，講了很多黨內高層說，朱立倫都駁斥，國民黨徵召的步驟是一步一步，照著國民黨既有步調，已經問了很多人有共識，要採用徵召，而不是有共識要徵召誰。

陳玉珍指出，「共識」是採徵召，期程黨中央誰很清楚，整個出來後，6月18日以前完成，這之前傳聞都不可信，而且相信朱立倫主席會給候選人一個公平的機會，不會把人找來講一講就徵召侯友宜，會照內參民調。

對於中國小動作是否為了給副總統賴清德下馬威？陳玉珍表示，這點個人不認為，中國大陸對於台灣看法，已經慢慢的沒那麼在乎，放在中美東西上，已經變成不是棋手，變成旗子，這很令人遺憾。