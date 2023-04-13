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國民黨質疑「賴清德國安會議沒座位」　總統府一張照片打臉

▲▼賴清德參與國安高層會議照片，總統府於2021年5月公開於總統府Flicker。（圖／總統府Flicker）

▲賴清德參與國安高層會議照片，總統府於2021年5月公開於總統府Flicker。（圖／總統府Flicker）

記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆13日召開「賴清德能即刻上手？國安高層會議有座位嗎？」記者會，質疑賴清德無法參與國安會議。不過，根據總統府2021年5月13日公開於Flicker的國安高層會議照片，賴清德就坐在總統蔡英文右手邊。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆13日召開「賴清德能即刻上手？國安高層會議有座位嗎？」記者會，質疑賴清德無法參與國安會議。賴士葆於記者會上，拿出蔡英文召集國安幕僚，於總統府內聽取中共利劍軍演的簡報照片，認為賴清德並未在其中。

不過，總統召開正式的國安高層會議，副總統、行政院長等官員，都是固定出席人員，根據總統府2021年5月13日公開於Flicker的國安高層會議照片（可點擊超連結）顯示，賴清德就坐在蔡英文的左手邊，而右手邊是時任行政院長蘇貞昌。

針對國民黨立法院黨團召開的記者會，府方幕僚表示，副總統出席國安高層會議本來就是常態，相關的資訊也不用發言人另為回應，只要請委員助理上網在總統府網站就可以查詢的到。至於總統、副總統的憲政職權，其實憲法增修條文都有很詳細的規範，一般來說各國的國會議員對於該國的憲政規範都會非常清楚。

這位幕僚表示，建議委員可以讓助理們更多國際新聞資訊、各國立法與政策新知，以及國內憲政法理的吸收認識，相信整體問政品質一定有機會更好。

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