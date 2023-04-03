賴清德扮「阿德叔叔」唸童書　甩偶包大喊、哽咽秀聲音表情

▲蘇巧慧邀請賴清德化身「阿德叔叔」朗讀童書。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兒童節即將到來，身兼民進黨主席的副總統賴清德擔任立委蘇巧慧經營的童書Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」特別來賓，甩偶包化身「阿德叔叔」，為孩子們朗讀童書，不時隨著故事劇情模仿跌倒大叫「啊啊啊」、哽咽難過，聲稱要當「全世界第一隻會飛翔的老虎」，最後成功時還大喊「我在飛了欸」，相當入戲。

蘇巧慧近日邀請賴清德一同錄製兒童繪本《飛吧老虎飛吧》，賴清德表示，他曾在台南市長任內為小朋友朗讀故事書，不過這是他第一次錄製童書Podcast，因為看不見小朋友的反應，更要充分展現聲音表情，是相當不一樣的體驗。

蘇巧慧說，賴清德不僅句子之間流露出豐富的情感，聲音的起伏張力拿捏的恰恰好，還能配合故事劇情製造各種音效，「平常嚴肅的賴副總統，瞬間變身成說故事達人『阿德叔叔』，讓我真的忍不住直接笑場。」兩人現場互動默契佳，錄音氣氛輕鬆歡樂。

蘇巧慧表示，錄音過程十分順利，賴清德不僅聲音變化豐富，能夠完美詮釋角色心情，還會用不同語調表現旁白與角色對白，蘇巧慧打趣說道「賴副總統根本是被公共事務耽誤的說書人。」賴清德說，自己相當喜歡該本童書內容，不僅富有寓意，故事情節也很生動、非常引人入勝。

賴清德表示，他很開心能夠和蘇巧慧一起錄製童書Podcast，稱讚蘇巧慧的聲音很適合念童書給小朋友聽，也肯定Podcast頻道長期錄製童書，用故事幫助父母陪伴孩子成長。蘇巧慧說，很感謝這次副總統賴清德願意來錄製兒童節特輯，甚至配合表現出誇張的音效，讓故事內容更豐富、精彩。

蘇巧慧成立Podcast頻道3年多，開播至今已播出超過150集，累積播放次數破百萬，致力於推廣本土故事繪本、推廣母語教育。本集節目賴清德與蘇巧慧除了合錄《飛吧老虎飛吧》，更一同錄製「台語小教室」，在節目尾聲教導聽眾「會飛的物體」的台語，包括「鳥」、「風箏」、「氣球」、「熱氣球」、「飛機」、「火箭」等詞彙的台語發音。

賴清德化身「阿德叔叔」，在節目的尾聲不忘提醒聽眾說，每一個人都有夢想，最重要的是努力去實現，祝福大家兒童節快樂。