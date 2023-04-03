主持瓜國醫院贈交儀式　蔡英文：台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持

▲總統蔡英文主持瓜地馬拉騎馬德南戈醫院贈交儀式。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉行程來到最後一站，在瓜國當地時間2日上午前往視察台灣、瓜國合作推動的齊瑪德南戈國立醫院興建計畫，並主持贈交儀式。蔡英文致詞提到，相信在醫院啟用之後，能成為瓜地馬拉人民健康的重要守護者。未來，台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持、深化各領域的合作，台灣會秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。

蔡英文抵達後，首先與賈麥岱總統於醫院門口之紀念碑前合影，隨後在瓜國衛生部長戈馬（Francisco José Coma Martín）致詞後，觀賞兩國合作興建醫院紀錄影片。蔡致詞表示，很高興跟大家一起參加齊瑪德南戈公立醫院的贈交典禮，並邀請現場的朋友一起環顧醫院四周，見證台灣和瓜地馬拉共同完成的這項旗艦計畫。

蔡英文指出，一間大型醫院平地而起很不容易。過去18個月來，從實體建築物的整地、打樁、磚瓦建造；到15項就診科別的規劃，以及340張病床的設置，這些大大小小的工作，都仰賴所有參與夥伴的齊心投入、努力付出。

蔡英文感謝賈麥岱總統領導的瓜地馬拉政府團隊，以及所有來自台灣的工作夥伴，「大家都辛苦了」。這是一項非常有意義的建設，運用在地建築材料、人力以及台灣的經驗和技術，同時也帶動周邊經濟發展，更創造許多就業機會。

蔡英文說，現在，齊瑪德南戈醫院能提供本地72萬居民以及周邊5省，合計超過200萬居民更好的醫療照護服務。 蔡強調，這幾年來的全球疫情，讓世界各國更深刻體認醫療和公衛系統的重要性，相信醫院啟用之後，能夠成為瓜地馬拉人民健康的重要守護者。

蔡英文說，未來，台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持、深化各領域的合作。我們也會秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。

至於瓜地馬拉總統賈麥岱在致詞時感性告白，「蔡總統閣下，您這次帶走了瓜地馬拉人內心的一塊，請妳好好的照顧它、保護它，就像您這次來，也留下一塊您的心，我們會在這裡好好的保護它、守護它」。蔡回應，當然也是會留下來的，並說過幾個禮拜會在台北接待賈麥岱總統。