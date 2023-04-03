柯文哲喊「總統到立院備詢」假議題？　藍綠封殺扁馬蔡從未進國會

▲國民黨團曾提案要求總統蔡英文前往立法院進行國情報告。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

表態參選2024年總統的台灣民眾黨主席柯文哲主張，要恢復閣揆同意權，且總統必須到立法院報告備詢。根據《中華民國憲法增修條文》明定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告，但並未規定如同官員備詢「即問即答」的形式，且過去20多年來，因朝野歧見，前總統陳水扁、馬英九、總統蔡英文均未踏入國會進行國情報告。

柯文哲近日接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，他表示，如果台灣沒有要恢復閣揆同意權，那麼總統就必須到立法院備詢，「我會去，我一定會去的，如果是我的話一定去，這才是三權分立，哪有說有權利沒有責任的」，如果他選上總統，台灣只會有兩個選項：其一是恢復行政院長的同意權，其二是總統到立法院報告備詢。

不過，柯文哲主張總統到立法院「備詢」於法有據嗎？實際上，《中華民國憲法增修條文》明定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，此外，立法院議場內立法院長座位左手邊的位置，就是留給總統坐的。然而，過去20多年來，陳水扁、馬英九、蔡英文從未踏入國會進行國情報告，因為朝野所提總統國情報告提案，皆被多數的藍綠兩黨挾人數優勢封殺。

▲立法院長左手邊的空位，就是保留給總統坐的。（資料照／記者屠惠剛攝）

總統得前往立法院進行國情報告的規定，源自國民大會。過去因總統由國民大會選出，《中華民國憲法增修條文》曾規定，國民大會集會時，得聽取總統國情報告。在兩蔣執政的戒嚴時期，總統會向國民大會發表國情報告；台灣民主化後，前總統李登輝也曾至國民大會作國情報告，會後留下來聽取國大代表的國是建言，最後由李登輝綜合答覆，但當時的形式並無官員備詢時「即問即答」的強制力。

直至2000年國民大會虛級化之後，朝野黨團對於立委是否能「質詢」總統，始終存在歧見。例如陳水扁任內多次主張為軍購、入聯等重大政策，到立法院提出國情報告，但當時立法院「朝小野大」，遭國、親黨團於程序委員會直接退回總統府咨文，理由是如果只是單純報告，就沒有必要。

第二個例子是，馬英九2008年上任後，當時在野的民進黨團曾拋出國情報告議題，最終朝野對是否能「即問即答」爭議不休，最後無疾而終；2012年，民進黨團、台聯黨團、親民黨團曾共同提議，要求馬英九針對油電雙漲、美牛進口等議題進行國情報告，而當時多數的國民黨團否決在野黨提案；2015年，馬英九在卸任前發動「馬習會」，表明願受邀進行國情報告，但民進黨、台聯黨團認為此舉是為找國會背書，予以拒絕。

此外，蔡英文上任後，在野的國民黨團2017年也曾因中美洲友邦巴拿馬預警與我國斷交，要求蔡英文到立法院國情報告，遭到民進黨團否決；2020年在政府宣布放寬美豬美牛進口後，國民黨團提案「請總統就開放萊豬至立法院國情報告」，亦被民進黨團反對，最終未通過。

▲昔日在野的民進黨團也曾主張邀請時任總統馬英九前往立法院進行國情報告。（圖／ETtoday資料照）