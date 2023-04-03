馬英九承認中共憲法「台灣是中國一部分」　王定宇：背叛台灣人民

▲馬英九昨天公開承認中共憲法，引發批評。（資料照／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九2日率台灣學生到湖南大學交流，重申一中各表概念說，大陸地區是「我們的領土」，而大陸主張「台灣是中國不可分割的一部分」，這是事實很清楚。對此，民進黨立委王定宇3日受訪砲轟，馬英九附和中共的「一中」論調，把台灣人的未來變成中國的內政，這是對台灣人民的背叛，這是將台灣推落香港化、西藏化的「同屬一中的內政陷阱」。

馬英九昨天在致詞提到，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

馬英九稱，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條有定義「台灣地區」與「大陸地區」。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，「我們的領土」。因此，不論是在台灣、在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」；他更說，知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

對此，王定宇今天上午受訪批評，馬英九作為台灣民選的前總統，卻附和中共說法，說「台灣是中國的一部分」，把台灣推進中國的內政裡面，這讓人不禁搖頭。他遺憾地說，「什麼是內、什麼是外、什麼是敵、什麼是友？」

王定宇說，馬英九在附和中共的憲法，說「台灣是中國的一部分」，當一名民選的前元首說出這樣的話，不僅讓人詫異，簡直是把台灣2300萬人推進危險的境界，這種主張是把台灣列為中國的內政，一旦成為中國的內政，國際的奧援、台灣在國際社會上參與國際組織的能量，甚至於對外的軍售，都將因為「內政化」而受到限制。

王定宇表示，台灣是世界的台灣，不管在供應鏈、在民主自由的價值上、在第一島鏈的重要上，台灣作為國際的一份子，才是發展重要的關鍵，一但如同香港、西藏成為中國的內政，對台灣來說，不僅自己這一代將面對很大的困難，「我們簡直是把未來子孫都葬送在這種主張上」。

王定宇直言，馬英九主張台灣是中國的一部分，不管上面冠著中華民國或任何其他國家，與台灣主流社會清楚認知「台灣不隸屬中華人民共和國」完全相違背，馬英九的主張不僅不符合台灣的主流民意，甚至是把台灣推進「一中」的陷阱當中，對這種主張，中國國民黨完全默認毫不批評，台灣社會必須用民主的方式，淘汰這樣的主張，否則一旦國際社會認為「台灣社會也接受這樣的主張」的話，想想孩子們的未來，這將是非常危險的事情，「台灣的地位如同香港、西藏、新疆一樣，這不是台灣人所希望的問題，這沒有藍綠問題，這是生存問題」。

國民黨發言人林家興持不同觀點解讀馬英九赴陸談話，他指出，國民黨一向依照《中華民國憲法》、黨綱、黨章的規定穩健務實處理兩岸關係，包括「九二共識，一中各表」，對我方來說，一中就是中華民國；而馬前總統在中國大陸領土上的相關公開表述，不僅充分表述我國憲法精神，也有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義，更受到台灣民意高度歡迎與肯定，呼籲現任的中華民國總統蔡英文女士及其所屬政黨繼日前開始跟上國民黨兩岸論述之後，也應更多加效法馬前總統的護國壯舉。