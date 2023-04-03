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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九赴陸喊中華民國　他揭核心命題：台海問題是家裡事or國際化

▲▼馬英九,湖南,湖南大學學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九昨天公開闡述「一中各表」意涵，引發藍綠陣營不同解讀。（資料照／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九2日在湖南大學師生座談交流致詞時，引用《中華民國憲法》指台澎金馬與大陸都是中華民國國土，國民黨肯定馬英九此舉有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，希望總統蔡英文多效法，但民進黨則遺憾其信仰與民意差距非常大。民進黨立委洪申翰即指出，最核心的問題是，台海問題到底是「家裡事」還是「國際化」的選擇，前者仰賴中共基於「血緣」，施捨給台灣一些「和平的空間」，後者則是讓國際民主陣營願意鞏固台海安全，這也將是2024總統大選的選擇。

洪申翰指出，馬英九一整個星期與老共的「雙人舞」，最重要的並不是講不講中華民國而已，其所帶出來最核心的命題，還是在於：台海問題到底是「家裡事」，還是該「國際化」的選擇。他表示，馬英九與國台辦主任宋濤會面時不斷強調「血緣」、「一家人」、「都是炎黃子孫」，甚至馬家的「祭祖」，也充滿濃濃兩岸血親的明示暗示。

洪申翰直言，有人會認為，把對台灣有威脅的中共，拉到「親近」有什麼不好？但，重點不是親近與否，而是這鋪陳了一道反向路線，簡單講就是，台海問題的本質是「我們家裡的事」，所以外人不該也沒資格插手，這才是最關鍵的企圖，也是宋濤強調「誰也無法把我們分開」的意涵。

洪申翰表示，這幾年，中共跟藍白都很喜歡講「兩岸一家親」，例如民眾黨主席柯文哲每次一遇到質疑，就會用「難道一家仇比較好嗎？」，作為話術遁逃，但「兩岸一家親」最大的毒害，不是這些親近或親密的詞彙有多不合時宜，而是與對岸一起向國際發出一個訊號：兩岸問題，是我們家裡的問題，跟外人無關，其他國家別多嘴、別來管。

另對於蔡英文這幾年的對外路線，洪申翰表示，蔡英文這趟訪美與拉美的「走向世界」，並不是抽象的宣示語言而已，國際社會都已經看到，台灣海峽作為國際水域在全球經貿的重要性，台灣的半導體在全球經濟的角色，以及台灣就是反制極權獨裁擴張的最樞紐之一，很多國家都開始思考，自己能為台海安全做出力量的貢獻，這就是這幾年台海問題「國際化」，已經走出的具體成果。

洪申翰表示，所有人都希望和平，不過，究竟是要把台海框入「兩岸家裡事」，仰賴中共基於「血緣」，施捨給台灣一些「和平的空間」，或者台灣可努力證明自己對於國際的價值和貢獻，健康、自主地發展國際關係，一面把自己準備得更強壯，一面讓國際民主陣營都願意成為穩住台海安全的力量，鞏固台海的和平，「其實2024的大選，就是這兩種和平的選擇，馬英九訪中，只是幫助他們把兩岸家內化的路線，說得更白更赤裸而已」。

另一方面，國民黨發言人林家興持不同觀點解讀馬英九赴陸談話，他指出，國民黨一向依照《中華民國憲法》、黨綱、黨章的規定穩健務實處理兩岸關係，包括「九二共識，一中各表」，對我方來說，一中就是中華民國；而馬前總統在中國大陸領土上的相關公開表述，不僅充分表述我國憲法精神，也有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義，更受到台灣民意高度歡迎與肯定，呼籲現任的中華民國總統蔡英文女士及其所屬政黨繼日前開始跟上國民黨兩岸論述之後，也應更多加效法馬前總統的護國壯舉。

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