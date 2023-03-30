新北市用簡體字教具惹議！　藍小雞提「蔡英文的一封信」：好好看一遍

▲民進黨轟，新北市使用簡體字教材。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨今（30）舉行記者會表示，日前接獲新北市里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，教具採購淘寶網買到的商品，教材說明書還是簡體字的，讓不少里長看到非常錯愕，侯友宜市政團隊應道歉。對此，「侯家軍」紛紛指出，若民進黨要把這件事操作成中共大舉文化統戰，那也太小看台灣人了；民進黨永遠兩套標準，趁蔡英文出訪不敢講中華民國的政治氛圍下，意圖圍魏救趙，轉移焦點。

卓冠廷表示，28日接獲里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，教具採購淘寶網買到的商品，發給里長簡體字的教材說明書，讓里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，用簡體字教材。

民進黨發言人張志豪說，簡體字教材進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜應出面說清楚。

市議員呂家愷表示，民進黨未免太小看台灣人了，教材中出現簡體字，執行廠商必然要負全責，這是無庸置疑的，他也會監督相關局處，要求廠商用最快進度改善。但是，若民進黨要把這件事操作成中共大舉文化統戰，那也太小看台灣人了，真的是「大可不必」；台灣人長期受到民主教育，相信他們不會看到簡體字就輕鬆「統戰」。

呂家愷指出，綠營人士與其擔憂遭統戰，不如設法在全球廣推繁體字與中華文化。其實簡體字，就是中國目前使用的中文字體，台灣就是用繁體字，馬來西亞、新加坡都是使用簡體字。民進黨如果真覺得會怎樣，就該明令禁止任何產品介紹都不得使用「中國大陸使用的文字」。

「民進黨就是雙標黨」，國民黨文傳會副主委江怡臻也表示，蔡英文2008年寫信給陳明文，通篇不少簡體字，請民進黨好好地再把該信閱讀一次，再來罵侯友宜。江怡臻也問，目前出訪的蔡總統，您怎麼寫「開」、「們」、「應」、「還」？歡迎各界檢視蔡英文公開信，大家一起來「揪錯」。

江怡臻還舉例，民進黨執政下的僑委會，使用教材出現簡體字，還被自家立委何志偉質詢；而高雄市文化局2021 被發現在官方刊物《文化高雄》月刊上使用簡體字「愛」、「騰」惹議；更不用說陳其邁在哀悼前總統李登輝的字條中也用簡體字。

江怡臻也說，包括民進黨立委蔡易餘、劉世芳都曾說，有台灣人使用簡體字、聽大陸歌曲，就充分證明台灣是自由民主的國度，怎麼現在就不可以了？江怡臻說，民進黨永遠兩套標準，在蔡英文出訪不敢講中華民國的政治氛圍下，意圖圍魏救趙，轉移焦點。

