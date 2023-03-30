　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市用簡體字教具惹議！　藍小雞提「蔡英文的一封信」：好好看一遍

▲▼簡體字教材滲透基層 民進黨：侯市府淪中國統戰教室。（圖／民進黨提供）

▲民進黨轟，新北市使用簡體字教材。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨今（30）舉行記者會表示，日前接獲新北市里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，教具採購淘寶網買到的商品，教材說明書還是簡體字的，讓不少里長看到非常錯愕，侯友宜市政團隊應道歉。對此，「侯家軍」紛紛指出，若民進黨要把這件事操作成中共大舉文化統戰，那也太小看台灣人了；民進黨永遠兩套標準，趁蔡英文出訪不敢講中華民國的政治氛圍下，意圖圍魏救趙，轉移焦點。

卓冠廷表示，28日接獲里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，教具採購淘寶網買到的商品，發給里長簡體字的教材說明書，讓里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，用簡體字教材。

民進黨發言人張志豪說，簡體字教材進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜應出面說清楚。

市議員呂家愷表示，民進黨未免太小看台灣人了，教材中出現簡體字，執行廠商必然要負全責，這是無庸置疑的，他也會監督相關局處，要求廠商用最快進度改善。但是，若民進黨要把這件事操作成中共大舉文化統戰，那也太小看台灣人了，真的是「大可不必」；台灣人長期受到民主教育，相信他們不會看到簡體字就輕鬆「統戰」。

呂家愷指出，綠營人士與其擔憂遭統戰，不如設法在全球廣推繁體字與中華文化。其實簡體字，就是中國目前使用的中文字體，台灣就是用繁體字，馬來西亞、新加坡都是使用簡體字。民進黨如果真覺得會怎樣，就該明令禁止任何產品介紹都不得使用「中國大陸使用的文字」。

「民進黨就是雙標黨」，國民黨文傳會副主委江怡臻也表示，蔡英文2008年寫信給陳明文，通篇不少簡體字，請民進黨好好地再把該信閱讀一次，再來罵侯友宜。江怡臻也問，目前出訪的蔡總統，您怎麼寫「開」、「們」、「應」、「還」？歡迎各界檢視蔡英文公開信，大家一起來「揪錯」。

江怡臻還舉例，民進黨執政下的僑委會，使用教材出現簡體字，還被自家立委何志偉質詢；而高雄市文化局2021 被發現在官方刊物《文化高雄》月刊上使用簡體字「愛」、「騰」惹議；更不用說陳其邁在哀悼前總統李登輝的字條中也用簡體字。

江怡臻也說，包括民進黨立委蔡易餘、劉世芳都曾說，有台灣人使用簡體字、聽大陸歌曲，就充分證明台灣是自由民主的國度，怎麼現在就不可以了？江怡臻說，民進黨永遠兩套標準，在蔡英文出訪不敢講中華民國的政治氛圍下，意圖圍魏救趙，轉移焦點。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
心疼狒狒「他不再踏進六福村」喊抵制！　網戳破現實
快訊／越南證實14偷渡者失聯！　恐全命喪大海
宋濤今晚會見馬英九！　明晚宴請馬家4姐妹、後天陪掃墓
5天連假一半以上有雨！　一圖秒懂「雨區變化」
快訊／美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳多人死亡
快訊／台中房屋倒塌2原因曝！　市府勒令停工
俄軍女軍醫淪性奴　同袍逼換妻「不同意就槍殺」
快訊／台中屋倒塌埋3人　搜救犬發現受困者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文過境美「國務院簡報取消」？　趙怡翔曝真相：跟禮遇沒一點關係

藍內參民調尚未討論！　朱立倫親訪韓國瑜：支持主要總統候選人

赴行政院會提「蛋缺價漲」　侯友宜籲中央以民為重否則問題加劇

台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

馬英九讚陸防疫「貢獻人類」　民進黨：替世界罪人開脫頭殼壞去

李彥秀曝鏡頭外的「顏寬恒Style」　喊話：力挺捍衛個人清白

不只狒狒！埃及聖䴉脫逃、棕熊咬死人　她挖六福村爭議「劣跡斑斑」

清明連假返鄉潮　陳建仁指示落實交通疏運

蔣萬安新規！「疏散門只出不進」一宣布就移車　北市推LINE提早預警

翻「機密報告」指保密不足惹議　陳以信澄清：是提醒國安局不該大意

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

蔡英文過境美「國務院簡報取消」？　趙怡翔曝真相：跟禮遇沒一點關係

藍內參民調尚未討論！　朱立倫親訪韓國瑜：支持主要總統候選人

赴行政院會提「蛋缺價漲」　侯友宜籲中央以民為重否則問題加劇

台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

馬英九讚陸防疫「貢獻人類」　民進黨：替世界罪人開脫頭殼壞去

李彥秀曝鏡頭外的「顏寬恒Style」　喊話：力挺捍衛個人清白

不只狒狒！埃及聖䴉脫逃、棕熊咬死人　她挖六福村爭議「劣跡斑斑」

清明連假返鄉潮　陳建仁指示落實交通疏運

蔣萬安新規！「疏散門只出不進」一宣布就移車　北市推LINE提早預警

翻「機密報告」指保密不足惹議　陳以信澄清：是提醒國安局不該大意

蔡英文過境美「國務院簡報取消」？　趙怡翔曝真相：跟禮遇沒一點關係

藍內參民調尚未討論！　朱立倫親訪韓國瑜：支持主要總統候選人

赴行政院會提「蛋缺價漲」　侯友宜籲中央以民為重否則問題加劇

台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

東非狒狒「最終被最殘忍的對待」！　陳珮騏嘆：沒人真正反省

房東喊「變頻冷氣很省電」　他入住電費噴3000元火大！全場秒逆風

媽拉她跳海輕生！陳淑芳揭黑暗人生「金礦千金變負債」

少婦欣喜懷孕「腹內突爆血2公升」　竟罹罕見闊韌帶子宮外孕

星巴克首次進駐「98年古蹟圖書館」！復古「新竹州圖門市」今開幕

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

政治熱門新聞

沿海浮屍「9名台灣人」！　林右昌曝死因：落海或自殺

顏寬恒見顏清標1狀況　才妥協付千萬元交保

王國材：3個月內修法納管隔熱紙

美女議員嘆狒狒冤死　口誤「2字」反遭圍剿

拿200元北市發票就能抽獎　4月17日開放登錄

六福村認「狒狒我們的」他酸：拗不下去了嗎

蔡英文飛抵紐約　新任AIT主席、蕭美琴登機迎接

六福村改口認狒狒　竹縣議員列出「4疑點」

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

人氣超旺！蔡英文笑稱「下次不選總統了」　僑胞嗨回：依然愛妳

政院核定東環段　北市拚2年內動工

全國最大儲能場案逆轉！遷離鳳山牛稠埔住宅區　關鍵人曝光

馬英九遭諷「馬這個」　王鴻薇怒點名3人：去對岸喊自己是哪個啊

更多熱門

相關新聞

中國「1人發200美元」動員抗議蔡英文　蔡明彥：特別聚焦在紐約

中國「1人發200美元」動員抗議蔡英文　蔡明彥：特別聚焦在紐約

總統蔡英文美東時間29日下午抵達下榻的紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），遇到中國僑團用巴士組織數百人到場抗議。民進黨立委趙天麟今（30日）質詢國安局長蔡明彥時，關切蔡英文在美恐遇到中國動員的抗議活動；蔡明彥回應，中國透過紐約與洛杉磯的總領事館，正積極動員較親中的僑團跟僑社，要到蔡英文相關活動地點進行陳抗，一個人發200美金，不包含食宿跟交通。

侯市府淪統戰教室？課程教材竟用簡體　環保局駁斥：教具從台南買的

侯市府淪統戰教室？課程教材竟用簡體　環保局駁斥：教具從台南買的

國民黨2024總統內參民調納韓國瑜　趙少康：我樂觀其成

國民黨2024總統內參民調納韓國瑜　趙少康：我樂觀其成

2024辯論「我來辦」　趙少康：邀侯友宜、柯文哲、郭台銘、韓國瑜

2024辯論「我來辦」　趙少康：邀侯友宜、柯文哲、郭台銘、韓國瑜

撂話國民黨快「徵召」侯友宜　趙少康：別拖過4月

撂話國民黨快「徵召」侯友宜　趙少康：別拖過4月

關鍵字：

新北市府簡體字蔡英文侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面