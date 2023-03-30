國民黨彰化黨部主委表態全力挺侯友宜　「他是藍在中南部最強母雞」

▲謝衣鳯30日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨採徵召方式選出2024總統候選人，兼任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯今（30日）表態新北市長侯友宜為黨內最強母雞，是國民黨能夠在中南部贏得大多數選民支持的候選人，「我們（指彰化縣黨部）全力支持」。

國民黨立法院黨團30日上午舉行「改變行人地獄形象？～給民眾一條安全回家的路有這麼難嗎？」記者會，謝衣鳯以黨團書記長主持，同場還有國民黨團總召曾銘宗、立委李德維、洪孟楷。

針對國民黨將有意參選2024總統的人納入內參民調，謝衣鳯表示，黨中央會用公開透明機制，徵召最強候選人出戰；選舉就像棒球賽，他認為總教練（指黨主席朱立倫）會看比賽情況，在適當時機讓終結者上場，相信給黨中央一個時間，他（指朱）會去溝通協調。對於徵召時間是否要加快？謝說，就徵召時機而言，一定要尊重總教練，目前還是朝著一組非綠候選人的目標前進。

媒體詢問謝衣鳯身為彰化選區立委，希望黨中央徵召誰？謝衣鳯回應，這次第10屆立委，國民黨在濁水溪以南沒有一席立委，因此2024選舉中，國民黨一定要推出中南部可以接受、可以贏得大部分選民支持的立委及總統候選人，才能贏得非綠所有中間選民的支持，以她身為彰化縣黨部主委，她認為侯友宜是國民黨最強母雞，「我們全力支持」。

媒體追問，侯友宜在中南部戰力如何？謝衣鳯說，國民黨2024一定要推出贏得中南部大多數選民支持的候選人，而她認為侯友宜是國民黨能夠在中南部贏得大多數選民支持的最強母雞。