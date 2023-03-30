蔡英文過境美「國務院簡報取消」？　趙怡翔曝真相：跟禮遇沒一點關係

▲ 總統蔡英文出訪過境美國紐約，圖為3月29日蔡英文步出紐約下榻飯店。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日正在美國紐約展開為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，而近日有所謂美國國務院取消「總統過境簡報」一事。對此，前駐美代表處政治組長、現任市議員趙怡翔經向美方友人查證後表示，這項簡報沒有取消，是因資料整理需求而延後，這跟蔡英文受到的禮遇一點關係都沒有。

對於這幾天蔡英文出訪過境美國，國務院是否將「總統過境簡報」取消一事，趙怡翔表示，經與美方朋友的查證後，這樣資訊與實情有落差。首先，這項過境簡報是針對媒體的需求而非訪團成員，也就是說，這純粹是一個對媒體的「背景說明會」，主題的是美國長期對台灣總統過境的政策與立場，跟訪團行程無關。而國務院也已經應媒體的需求，先以電郵及其他方式回覆。

趙怡翔強調，這項簡報沒有取消，是因為資料整理需求而延後。據我的瞭解，美方認為確實外界（尤其是中方）有許多對美國政策不熟悉的地方，因此還是有規劃擇期辦理簡報，不會取消。

趙怡翔說，這跟蔡英文接受的禮遇一點關係都沒有，相信媒體朋友還記得，馬英九擔任總統過境時，媒體無法採訪、發稿（要等離境後才等發佈），所有行程必須低調，甚至在僑宴場合還不能帶手機，以避免有人拍照，所幸近年在大家努力下，這些不合理規範已經被打破。

趙怡翔表示，蔡英文是民選總統，她在台美關係上所達成的成就，反映的不只是兩國的價值同盟，更代表的各國對台灣的認識與友誼持續在提升。

▼蔡英文飛抵紐約，蕭美琴、AIT處長羅森伯格接機。（圖／總統府攝影聯誼會提供）

