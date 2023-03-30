中國「1人發200美元」動員抗議蔡英文　蔡明彥：特別聚焦在紐約

▲蔡英文與紐約僑胞互動。（圖／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文美東時間29日下午抵達下榻的紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），遇到中國僑團用巴士組織數百人到場抗議。民進黨立委趙天麟今（30日）質詢國安局長蔡明彥時，關切蔡英文在美恐遇到中國動員的抗議活動；蔡明彥回應，中國透過紐約與洛杉磯的總領事館，正積極動員較親中的僑團跟僑社，要到蔡英文相關活動地點進行陳抗，一個人發200美金，不包含食宿跟交通。

蔡明彥30日上午赴立法院外交國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。針對蔡英文過境美國時會否遇到抗議，民進黨立委趙天麟詢問蔡明彥，國安局有無掌握？蔡明彥表示，中國透過紐約與洛杉磯的總領事館，正在積極動員比較親中的僑團跟僑社，要到蔡英文相關活動地點進行陳抗，一個人發200美金，不包含食宿跟交通。

蔡明彥還說，由於金額蠻大的，所以中共為了節省經費，特別聚焦在蔡英文抵達紐約當天的相關僑宴活動。而美方不管是地方警察部門、國務院安全部門，跟國安局都有密切聯繫，這也是他之前到各地點踩線的目的，就是建立起我方跟受訪國當地警政單位、安全機構聯絡的機制。

趙天麟追問中共滲透我方橋界的可能性，蔡明彥指出，中共不斷滲透對台灣比較友好的僑社跟僑團，外交部跟僑委會都積極加強強團的聯繫。蔡明彥也透露，僑委會主委徐佳青陪訪蔡英文出訪後，會持續到各地僑界進行宣導跟交流計畫，這也是他昨在機場跟徐討論過程中，對中共滲透的關心。