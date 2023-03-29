狒狒身世真相大白！六福村突認「我們的」　他酸：拗不下去了嗎

▲東非狒狒在圍捕過程中遭獵槍擊中。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾羿翔／綜合報導

逃亡的狒狒之死引發外界關注，六福村29日晚間發出聲明認了「通過結紮傷口比對」，確認被槍殺而死的東非狒狒是他們的，並將舉辦記者會對外說明。對此，資深媒體人黃揚明（剝雞）就說，畫風突然轉變，是因為不能再拗下去了嗎？

黃揚明的臉書貼文表示，六福村晚間發出聲明承認死亡的狒狒是從該園區逃出，「3/27狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦，無法即時聯繫，判斷脫逃狒狒應為本園所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查動物數量與防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。」

黃的PO文底下引起許多網友留言討論，「之前六福村還說不是自家的」、「到底在演哪招？」、「真是狒盡心機...」、「果然是殺狒滅口」、「六福村管理出問題了」、「因檢調要介入了，驗DNA做親緣鑑定，遲早會查出是哪裡逃出來的」。

▲狒狒中槍身亡。（圖／林務局提供）



六福村的聲明也提到，對於狒狒生命的消逝，他們感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，本園區已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，將於30日上午10時30分在新竹六福村園區內開記者會統一說明。