六福村臉書遭灌爆！坦承「狒狒我們的」　藍營議員氣喊：殺狒滅口

▲六福村坦承狒狒為園方所有，臉書慘遭灌爆。（圖／林務局提供）



記者柯振中／綜合報導

東非狒狒逃亡近半個月，被圍捕時不幸中彈身亡，引起社會廣泛關注，樂園六福村原先不斷否認狒狒是從園區脫逃，沒想到突然改口稱「結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合」，認了該隻狒狒是園區所有，消息引起了眾怒，臉書也遭到洗版狂罵。

六福村29日公告，原先經過主管機關實地勘察，確認防護設施完善，園區認知無動物脫逃，沒想到狒狒27日不幸中彈，搶救過程中發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，因此回報園區主管，啟動調查機制。

經過連日釐清，六福村終於確認，該隻中彈的狒狒為園區所有，公司也啟動了稽核機制，關閉園區徹查動物數量、防護措施，同時針對園區相關單位、主管進行懲處。

▲狒狒遭到獵人槍殺，引起廣大民眾不滿。（圖／記者黃彥傑翻攝）



不過，這種說法仍舊引起網友不滿，六福村的臉書也遭到灌爆，不少人出言狂罵，「打從一開始就在說謊，現在還扯說救治過程才發現，你們都當別人三歲小孩」、「如果你們一開始有承認，可能狒狒就不會被獵殺了，害死了一隻無辜的動物」、「為什麼事情都沒處理，還在發廣告文」、「結果是你們飼養的狒狒，動物園可以關了，不然哪天全被射殺都不一定」、「對六福村很失望，一個生命就這樣枉死，真難過」、「最後才發現？想清楚再說捏，靠狒狒賺錢，然後殺狒滅口，你們園區的動物耶，你們良心不會痛嗎？」

國民黨桃園市議員凌濤也對此痛罵，六福村裝傻了這麼多天，讓新竹縣、桃園市政府承擔各種壓力，且當事獵人供稱「最後開槍是六福村授意」，讓他不禁質疑，這舉動是否為「殺狒滅口」。

凌濤質疑，六福村是不是早就知情，為了掩蓋真相不斷說謊，進而浪費許多社會資源，「不必道歉嗎」，且園方管理不周、對生命態度的輕忽，豈是一篇道歉聲明就能帶過，「六福村主題遊樂園欠全民一個交代！」