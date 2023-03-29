快訊／六福村認了狒狒逃脫　桃園市政府回應了：不迴避相關責任

▲桃園市政府表示，會全力配合檢察官調查，不迴避相關責任。（圖／記者陳以昇攝）



記者楊淑媛、鄒鎮宇／桃園報導

新竹六福村29日承認，逃亡半個月、被槍擊殺害的東非狒狒是從他們的園區脫逃。對此，桃園市政府表示，「市府仍將持續深刻檢討過程中產生的缺失」，並配合檢察官調查，不迴避相關責任。

桃園市政府29日深夜表示，雖然終於釐清狒狒來處，市府仍將持續深刻檢討過程中產生的缺失，未來更要記取教訓，堅持善待動物、尊重生命的價值。

市府強調，農業局全力配合檢察官相關調查的方向沒有改變，不會迴避相關責任。