快訊／結紮傷口特徵符合！六福村認了「東非狒狒是我們的」

▲六福村29日晚間發布聲明稿，坦言逃亡的東非狒狒是他們的。（圖／林務局提供）

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

在桃園地區逃亡近半個月的東非狒狒，卻在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸身亡，過程疑點重重。對此，六福村29日晚間發出新聞稿，坦承通過結紮傷口比對，確認被槍擊殺死的東非狒狒確實是他們的，將於30日上午10時30分在新竹六福村園區內開記者會統一說明。

六福村聲明稿如下：

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各界關切，本園區於3/18接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，故於3/23媒體詢問的第一時間回應非本園區動物，當日經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動物脫逃。

惟主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與本園區申報之數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，本園區立即啟動盤點機制，包含3/26上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，因之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

3/27狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為本園所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

對於狒狒生命的消逝，我們感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，本園區已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔，未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃，也懇請社會大眾給同仁一點空間，保育類動物照護不易，人才培養困難，同仁都是真心喜愛動物，對於本結果也非常自責，難過不已。再次謝謝大家的指教，並再次致上我們最誠摯的歉意，我們會更加努力讓園區更趨完善

▼六福村聲明如下。（圖／記者陳凱力翻攝）

