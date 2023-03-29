東非狒狒今解剖「檢察官到場」　林務局：解剖報告將移交桃園地檢

▲命喪槍下的東非狒狒今天解剖，全案由桃園地檢偵辦。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒遭槍殺喪命，農委會家畜衛生試驗所今（29日）進行死因病理解剖，由法醫及動物法醫領域專家共同參與，桃園地方檢察署檢察官亦到場了解過程。林務局表示，由於本案已由桃園地檢署進行偵辦，病理解剖報告將在完成後送交地檢署進行調查，以釐清死因，並於地檢署同意後再行公開。

林務局指出，23日接獲桃園市農業局通報發現遊蕩狒狒後，即與桃園市政府農業局保持聯繫，提供追蹤與圍捕狒狒的建議，並事先協調包含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域，與規劃可能的物種與親緣鑑定工作。而此次圍捕結果，雖然留下部分尚待釐清的爭議，但投入追蹤的桃園市農業局相關人員，多日來不眠不休，也盼外界予以鼓勵。

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林務局表示，此案因涉及保育類野生動物圈養管理，依野生動物保育法規定，動物飼養種類與數量，應定期向飼養所在地的地方主管機關登記備查。但動物會有生老病死的情況下，如何減少實際圈養動物數量與地方政府登記數量的落差，是未來精進的重點；此外，圈養個體是否應有更清楚的個體標示或註記例如植入晶片，以利管理，也將是需要討論的方向。

林務局指出，六福村是所謂的「野生動物園」，有別於台北或高雄動物園為少量個體、小空間展示方式，六福村係採大區域的戶外放養方式。該園的狒狒係非常早期即引進，數量龐大，且若要求每隻個體都植入晶片，須一一捕捉個體並麻醉始能完成，對動物恐造成緊迫甚至生命風險，故目前法令未強制要求飼養者執行，後續林務局將會邀集專家與地方政府共同檢視現行圈養的保育類野生動物的登註記管理制度，並提出精進改善作為。