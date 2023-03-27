假投資詐騙猖獗　林右昌：平台應推刊登廣告「實名制」

▲內政部長林右昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

假投資詐欺案頻傳，Facebook等社群平台淪為犯罪溫床，財信傳媒董事長謝金河日前稱，他的照片被炒股社團盜用，隔空喊話向內政部長林右昌求援，引發討論。對此，林右昌27日表示，平台業者必須負起責任，不能錢它們在賺，卻造成台灣社會不安，將要求刊登投資廣告應該實名制。

立法院司法及法制委員會今天上午併案審查《內政部組織法》修正草案等案。

國民黨立委王鴻薇質詢時指出，在Facebook出現自稱非凡財經台「錢線百分百」主持人胡睿涵的社團，謝金河也多次發文指，自己的肖像不斷被冒用，許多名人的名號遭盜用進行詐騙，請問內政部做了什麼，為什麼詐騙案仍不斷傳出？

對此，林右昌說，要解決投資型的詐騙，必須做前端管理，因為等到末端已經發生、民眾已經點進去受騙，警政單位再在後面追「永遠追不完」，他個人認為，投資廣告應該實名制，社群媒體平台應該負起責任，在登載投資型廣告前，必須由本人去申請，而不是像現況「冒名」。

林右昌表態說，包括Meta（Facebook母公司）、Google、Line等公司應該負起企業責任，目前金管會已經邀集相關業者來談了，Meta也同意回去詢問母公司，「我們會繼續追蹤，希望在最短的時間內，能夠有所回應」；這些跨國企業在台灣賺錢，就應該負起社會責任，不能「錢它在賺，然後造成台灣社會不安」，他上任後積極處理此事，亦不排除親自拜會業者，因為這對社會安定影響很大。