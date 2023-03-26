嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

▲嘉市警防詐宣導團嘉義文財殿廟口開講－教戰鍍銀新世代 識破普發6000現金詐騙手法 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期「普發6000現金」成為民眾熱門話題，為避免銀髮族遭受不肖人士詐騙，嘉義市政府警察局防詐宣導團啟動「神隊友神助攻」廟口開講企劃，結合民間信仰鼎盛的財神爺，走入社區宣導，強化識詐效能。

嘉義市廟宇密度甚高，廟宇的構築成為市民生活重心，為拓展宣導管道，警察局特別規劃以廟口為宣導衛星，拓展識詐管道，發揮點、線、面反詐騙宣導量能。警察局防詐宣導團與第二分局合作，前往「嘉義文財殿」辦理反詐暨擴大預防犯罪宣導，於嘉義市體育會及圳頭里、新庄里、新店里辦理的「鍍銀運動伸展健身操」中，向現場百位銀髮族，以活潑逗趣的台語答嘴鼓方式，說唱「比悲傷更悲傷的故事」，帶領鍍銀新世代認識「普發6000現金」詐騙手法、高齡者路口安全及預防家暴等預防犯罪知識。

現場銀髮新世代不僅能伸展獲得健康、更能聰明預防詐騙。嘉義文財殿總幹事林天河更是盛讚警察局防詐宣導團「神隊友神助攻」廟口開講企劃，尤其是高齡化時代的來臨，警察同仁走入廟宇、走入人群宣導，既能提供預防被詐騙的知識，也讓青、壯、銀世代融合互動，十分肯定警察局的做法。



「普發現金6000元」領取方式計有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，詐騙集團極有可能假借普發現金管道名義來實施詐騙，例如以登記名義廣發手機簡訊，誘使民眾在釣魚網頁填資料後盜刷信用卡、綁定電子支付轉帳，或致電謊稱協助領現，指示提供身分證、健保卡、帳戶或操作ATM匯款。嘉義市政府警察局防詐宣導團針對上述可能發生的態樣，提醒銀髮新世代留意自身重要證件勿轉手他人、看到不明簡訊要冷靜查證，循官方管道領取，避免落入詐騙陷阱。

嘉義市政府警察局局長陳炯旭表示，詐騙集團常因應時事轉換詐騙手法，誘騙民眾提供個資、帳戶或轉帳，提醒大家接獲不明來電、簡訊、LINE要求加入好友，請謹記防騙3原則「冷靜、查證、報警」，並可多利用165防詐騙諮詢專線，多一分警覺、少一分損失。