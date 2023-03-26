「老闆娘要我領700萬」車手臨櫃提款露餡　多名被害人狀況外

▲ 犯嫌謊稱其臨櫃提領現金新臺幣700萬元是他上班處所的老闆娘叫他領錢。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林日前有一不明男子到銀行臨櫃提領帳款700萬，但其帳戶內資金流動異常且信用不良，行員覺得可疑，通報警方，經追查，發現是詐騙集團人頭帳戶，經清查帳戶明細，發現數名匯款的被害人還不知自身已遭詐騙，仍稱所匯入詐騙帳戶款項是從事「投資」之用。警方成功攔阻700 萬餘元，並在12小時內追緝同案共犯，及魏姓人頭帳戶開立犯嫌等2人到案，訊後依洗錢防制法送辦。

近來詐騙集團的活動不斷猖獗，且其詐欺手法不斷翻新。本月4日，有名身穿白色T恤的的38歲林姓男子，拿出帳戶本與大小印章向行員表示，上班處所的老闆娘要他來取款，一次把帳戶內存款領空金額達700萬，行員詢問款項來源與工作性質，卻一問三不知，而且帳戶內資金流動異常且信用不良，便覺得相當可疑，通報警方到場協助。

經警方追查，得知這個騙局是誆稱加入「高獲利、低風險」投資，初期時讓被害人覺得獲利不錯，再匯入更多的款項，警方追查過程中，有2名匯款者接獲警方通知才驚知受騙，幸好及時攔截，保護住了血汗錢。

警方透過清查帳戶明細，發現還有多名被害人不知業已遭詐騙，因此啟動防詐機制，成功追回7百萬元贓款，並追緝出同案共犯及涉嫌開立人頭帳戶的另外兩人。樹林警方呼籲大眾，如遇可疑詐騙情事，應保持冷靜，查證並立即聯絡警方。