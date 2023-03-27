林右昌：房貸補貼延至明年　擴大適用族群需「從長計議」

記者呂晏慈／台北報導

央行再升息半碼，牽動放款利率調高，房貸族首當其衝。內政部長林右昌27日上午受訪說，房貸利息補貼將延長至2024年；但對於是否將擴大適用族群？林語帶保留說，任何補貼的政策都應該從長計議，還是要穩定。

▲內政部長林右昌答覆媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

林右昌今天上午前往立法院司法及法制委員會備詢前，媒體關注，央行上周宣布再升息半碼（0.125%），重貼現率達1.875%，創利率連5升紀錄，內政部除了房貸補貼外，是否亦規劃青年購屋積金政策？林說，利率提升是央行視整體國家經濟、金融的政策，至於補貼的事情，行政院日前已經做了說明。

林右昌說明，中央政府政策性的利息補貼，會延長到2024年；至於是否擴大適用族群？林表示，任何補貼的政策都應該從長計議，不是因為某次升息，而提出新的措施，應該還是要穩定。

行政院上周已說明，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至2024年底，且政府已經超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，提供符合資格者3萬元的定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族受惠。

此外，媒體關注，前總統馬英九今天前往中國大陸，駐日代表謝長廷昨天提到「江湖險惡」，內政部是否有提供相關協助？林右昌說，之前說明過，這屬於國安局業務範圍。

另針對外交部長吳釗燮昨天宣布斷交宏都拉斯，並在答覆媒體時稱，與非友邦交往，沒有排除「雙重承認」等狀況，林右昌說，這些還是要從長計議。