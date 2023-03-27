科技業裁員已超過去年總和！518家砍逾17萬人　第一名是它





▲亞馬遜今年前3個月開除最多人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年科技業陷入震盪，3月都還沒過完，全球科技業裁員人數就已超過去年全年總合，超過500家科技公司共裁掉近17.2萬人，包括科技巨頭微軟、Google、Meta等，亞馬遜「Amazon」裁員人數最多。

「News 18」報導，今年截至3月23日，全球518家企業已裁員17萬1858人，超過去年1052家科技公司裁員的16萬1411人。今年最新裁員的科技公司Accenture，3月裁掉了1.9萬人。

亞馬遜則是所有科技公司中開除最多員工的人，今年目前已分3批裁員2.7萬人；第二多是臉書母公司Meta，分2批裁員2.1萬人；第三多是裁1.9萬人的Accenture；Google裁員1.2萬人居第4；微軟裁員1萬人；愛立信（Ericsson）裁員8500人；Salesforce裁員8000人；戴爾（Dell）裁員6650人；飛利浦裁員6000人。

線上IT人力公司「TalentOnLease」創辦人普拉卡許（Daya Prakash）表示，經濟放緩已對許多產業造成影響，IT產業也是其中之一。美國銀行危機可能讓更多公司停止招募，甚至裁員更多人，「矽谷銀行（SVB）對IT服務需求減少的潛在影響，可能會讓IT公司減少招募工作。」