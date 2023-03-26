接「欠健保費」電話奔郵局匯款　修行師父7萬積蓄險泡湯

▲一名徐姓修行師父接獲詐騙集團電話，稱其積欠健保費將會被捕入獄，要將款項匯入指定帳戶，幸經行員及員警勸阻才無匯出。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市一名修行師父昨(25)日接獲健保局電話表示積欠健保費，如不繳交到指定帳戶將會被捕入獄，並有張檢座說明案件，所幸要到郵局匯款時，遭機警的行員通知警方前來處理，經苦口婆心解釋下終成功其匯款阻詐7萬多存款。

臺中市和平警分局和平派出所警員陳彥璋於昨日中午接獲和平郵局行員通報，隱約聽到徐姓民眾說出檢察官等語，欲匯款至不熟識帳戶，填完匯款單並留下現金後就離開，疑似遭到詐騙，行員驚覺有異暫緩匯款。員警接獲通報後，立即致電徐民阻止，但徐民持續通話中（事後得知與詐騙電話通話中），員警不斷撥打電話插播，最後終於接通，徐民告訴員警他正在等張檢座（檢察官）的電話，一度欲掛斷員警電話，員警苦口婆心告知徐民恐遭詐騙，並請徐民至派出所，陪同前往郵局取消匯款及取回現金。

員警將徐民請回派出所，在員警不斷追問下，徐民終於表示接獲健保局來電，指渠積欠健保費4萬多元，並於醫院違規領取二級藥品，恐遭停用健保卡，隨後轉接新北市政府警察局員警告知需在1個帳戶內匯入抵押保證金，否則可能會入獄。徐民在派出所期間，仍向員警稱「張檢座」等一下會再打電話給他，說明案件後續處理情形，員警不斷向徐民解釋，公務機關絕對不會要求民眾匯款至特定帳戶保管金錢，後來徐民才恍然大悟，也防止「張檢座」後續再對其詐騙。