民進黨憂馬英九成「促統棋子」　擁抱綏靖主義、釋放錯誤訊息

▲前總統馬英九下周赴陸，民進黨表示遺憾。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將率團赴陸祭祖，民進黨新聞部主任張志豪20日質疑，馬英九是用什麼身份赴中，是前總統？還是跟馬習會一樣用「先生」？馬英九值此國際局勢動盪之際，又是中共領導人習近平訪俄時間點，藉由祭祖之名宣布前往中國交流，「身為中華民國台灣前總統，此舉欠缺尊重民意與國家最大利益，民進黨深感遺憾」。

張志豪表示，中共持續對台軍事威嚇與外交孤立，尤其是才剛操作宏都拉斯與我邦交生變，持續以軍機艦擾台，造成台海情勢緊張，馬英九此時赴中顯然完全不顧台灣民眾的不滿情緒，在全球聲援烏克蘭的聲浪中，中國持續與俄羅斯站在一起，馬英九難道看不清中國的本質？

張志豪指出，中華民國卸任總統踏上中國具有高度政治意涵，各界高度關注，在中共當局持續對台文攻武嚇，侵害國家主權與威脅台灣民主的情況下，馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義，就是向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力做出讓步的錯誤訊息。

張志豪強調，在習近平不斷強調要「實現祖國完全統一」，北京當局宣稱要與台灣各界「民主協商」之際，馬英九藉祭祖之名赴中，但相關行程都配合中國統戰，這樣的規劃安排顯然沒有從國家及國民的立場思考，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。