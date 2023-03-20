外籍男倒車肇事這下慘了！酒駕、持有大麻還逾期停留

記者林悅／台南報導

30歲迦納國籍男子阿瓦洛歲，19日下午1時30分許，駕駛自小客車在五妃街巷道口，因迴轉倒車時未注意而撞擊後方停放路旁機車，市警二分局南門派出所據報前往查處，發現事故現場僅阿男1人，有明顯酒味，除查獲他涉嫌酒駕、無照駕駛、持有大麻及逾期停留而依法送辦。

▲30歲迦納國籍男子阿瓦洛歲，涉嫌酒後無照駕車迴轉倒車時撞擊後方停放機車肇事，市警二分局查出他持有大麻毒品及逾期停留依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，阿男於事故現場起初否認駕車肇事，經員警當場調閱周邊監視器，釐清阿男確為其駕駛人，且下車查看之關鍵影像，阿男始乖乖配合實施酒測，結果酒測值超過標準值（0.40毫克），當場依涉犯公共危險罪嫌逮捕帶回調查，後續對其身上物品實施檢查，在其皮夾內又發現藏有第二級毒品大麻1包0.8公克，且他於2022年11月份已逾期停留經通報行方不明，又無照駕駛。

警方調查，阿男是19日凌晨與友人在住處喝了一瓶威士忌，直至19日下午1時外出購物時，疑因體內酒精仍未代謝完畢，且又無照駕駛致肇事；且他係2016年以表演申請來台工作，也於2022年11月為移民署通報逾期停留行方不明。阿男在警詢調查中也要求提審，經員警依法陳送台南地院並經法官裁定駁回。

全案偵訊後依公共危險、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並解送移民署專勤隊收容，無照駕駛也依道交條例來舉發，嚴懲酒駕之不法惡行。

第二分局表示，酒後駕車極易衍生交通事故，對自身及他人生命財產容易造成重大危害，統計今年迄今，在各級員警努力防制及認真稽查，共計取締告發酒後駕車257件，其中送辦152人。這項工作絕對會持續強力執行；另也提醒民眾，飲酒後身體之酒精代謝情形會因年齡、個人體質有所不同，如飲酒後未有充分休息時間，極可能有酒精之殘留致有酒後駕車之違法違規情形，均應特別注意以免觸法。