大陸港口「堆滿空貨櫃」　海關總署：反映國際看好未來出口





▲官方證實大陸目前各大港口的空貨櫃堆積成山。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外貿訂單銳減，外傳各大港口的空貨櫃如今堆積成山。對此，大陸海關總署署長俞建華20日在國新辦新聞發布會上承認上述傳言，但他仍強調，「大量空箱在我國港口蓄勢待發，某種程度上也反映了國際市場依然看好我們下一階段的出口能力。」

據《央視》報導，俞建華3月20日表示，「對於空箱的問題，我們也在關注。這裡面有前一個時期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量回流的原因，也有季節性規律作用。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。」

記者實地探訪寧波北崙第三集裝箱碼頭，發現確實有不少集裝箱空箱堆積。寧波北崙第三集裝箱碼頭有限公司營運操作部副經理吳光繼回應，一方面原因是外貿的空箱回流，第二個是新增加的造的集裝箱在整個生產周期包括使用周期過後，導致大批量的回流。

吳光繼稱，「有意願把空箱堆積到我們國內港口，主要還是看重我們國內的經濟爆發，更多的還是我們的潛力在這裡發展，所以說國外的很多的一些國際大型船公司比較青睞我們國內的這些港口。」

此外，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明認為，港口空集裝箱堆積主要是2021年以來「缺箱」、「缺櫃」導致的集裝箱總量供應過剩。是外貿企業看好中國外貿復甦前景，主動調配的結果。而集裝箱運價在疫情後曾屢創新高，現在隨著海運市場正常化而開始下跌，這也是運價恢復正常的必然結果。所以這些指標（變化）並不意味著中國的外貿規模會下降。